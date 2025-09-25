Spotifyは、Premiumプラン加入者に向けて、rekordbox、Serato、djayのデスクトップ用DJソフトウェアから、自分のライブラリやプレイリストを直接呼び出して利用できる機能を追加した。

この連携は51の市場で展開され、これまで以上にスピーディかつ簡単に、音楽を実験的にブレンドして盛り上がるセットに仕上げることができるようになった。

対応するrekordbox、Serato、djayのDJソフトウェア内でSpotify Premiumアカウントにログインをすると、楽曲やプレイリストを呼び出してミックス。その後は、DJソフトウェアの内蔵ツールを使ってリアルタイムでのミックスが可能だ。

Spotifyでは、Premiumプラン加入者向けとして、プレイリスト内で楽曲間のトランジションをミックスできる新機能「ミックス」をリリースしていた。「ミックス」に引き続き、今回の機能強化は、DJに初挑戦する人も音楽ファンも含めて、より音楽を探求できるように設計されたという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）