ジェットスターは、関西国際空港（KIX）から出発する便を対象とした「ワケアリ！復路火・水・木限定1,990円セール」を、9月26日（金）12時より期間限定で販売開始します。このセールは、復路の曜日を平日に限定することで、1,990円という破格の運賃を実現しました。対象となるのは、関西在住者に人気の沖縄（那覇）、札幌（新千歳）、そして東京（成田）の3路線です。販売期間は9月29日（月）までと短いため、秋から冬にかけての旅行を計画している方は、この超お得な機会を絶対にお見逃しなく。

復路が1,990円！週の半ばがお得な「ワケアリ」セール

ジェットスターが今回開催するのは、復路の曜日を火曜日、水曜日、木曜日に限定することで、1,990円という特別な価格を実現した「ワケアリ」セールです。このセールは往復予約が条件となっており、週末や連休を避けて平日に旅行を計画している利用者にとっては、非常にお得な内容となっています。

運賃はエコノミークラス「Starter」の片道運賃で、座席数には限りがあり、完売次第終了となります。

対象は関西発の人気3路線！沖縄・札幌・東京へ

セール対象となるのは、大阪（関西）国際空港から出発する3つの人気路線です。

具体的には、沖縄（那覇）行き、札幌（新千歳）行き、そして東京（成田）行きの3路線で、それぞれの復路便が1,990円の対象となります。対象となる便も指定されており、沖縄（那覇）からは357便、札幌（新千歳）からは159便、東京（成田）からは224便が対象。

利用の際は搭乗期間と除外日に注意

セールの搭乗期間は、2025年11月11日〜2026年1月29日までと設定されています。

ただし、2025年11月21日〜11月25日と、年末年始にあたる2025年12月25日〜2026年1月13日の期間は、セール運賃の適用対象外となるため注意が必要です。旅行の計画を立てる際は、これらの除外期間を避けて日程を組む必要があります。

「ワケアリ！復路火、水、木限定 1,990円セール」概要

今回発表されたセールの概要は以下の通りです。

・販売期間： 2025年9月26日（金）12:00〜9月29日（月）16:59まで。

・適用条件：往復予約が必須で、復路便が火曜日、水曜日、木曜日の指定便であること。

・対象期間：2025年11月11日〜2026年1月29日。

・除外期間（注意！）：2025年11月21日〜11月25日、および年末年始（2025年12月25日〜2026年1月13日）は対象外です。

・運賃種別：エコノミークラス「Starter」の片道運賃です。

対象となるのは、大阪（関西）発の沖縄（那覇）、札幌（新千歳）、東京（成田）行きの往復予約で、復路が火・水・木曜日の指定便の場合に片道1,990円の運賃が適用されます。

なお、表示運賃はエコノミークラス「Starter」のもので、支払手数料や空港使用料などが別途必要となり、受託手荷物は含まれていません。

ジェットスターが発表した「ワケアリ！復路火、水、木限定 1,990円セール」は、関西から主要都市への旅行を計画している人にとって見逃せないセールです。販売期間が限られているため、興味のある方は早めに公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

