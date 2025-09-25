¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·ー¥º¥ó3ÇÛ¿®·èÄê¡¡ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤ËóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ï¡×
¡¡Prime Video¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·ー¥º¥ó3¤ò10·î16Æü20»þ¤è¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£ËÜ¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´8ÏÃ¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢½é½µ¤ÏÂè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î·×3ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏCJ ENM·ÏÎó¤Î´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹TVING¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø환승연애¡Ê¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦¡Ë¡Ù¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¸µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤À¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¸òºÝ´ü´Ö¤äÊÌ¤ì¤¿»þ´ü¡¢ÇË¶ÉÍýÍ³¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë5ÁÈ¤Î¸µÎø¿Í¤¿¤Á¡£°ìÅÙÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤¿¤Á¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢Ìó1¥«·î´Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Û¥«¥ó¥¹À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÎø¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·ー¥º¥ó3 ÆÃÊó | ¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Î¸µÎø¿Í¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤¹Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼»ÅÊ¤äÌ¤Îý¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦Í§¾ð¤ä¡¢²êÀ¸¤¨¤ëÎø¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¸òºø¤·¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¤Î3Ì¾¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÂ³Åê¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Û¥é¥óÀé½©¤ò·Þ¤¨¤Æ4Ì¾¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥Û¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¡¢»þ¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥Ö¥È¥é»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥·ー¥º¥ó3¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌð°õ¤¬¤â¤¦¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ï¡Ä¡Ä¡×¤È¶ÃÃ²¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹ÀîÅç¤ÎÍÍ»Ò¤â¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¤â¤¦°ì²ó¿®¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ËÂ¤¬¤ì¡¢ÇÈÍð¤ÎÏ¢Â³¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀè¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤éÃ©¤êÃå¤¯¿·¤¿¤Ê·èÃÇ¤È¤Ï¡£
ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Öºò¥·ー¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âMC¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇËÜÅö¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢¸«¤´¤¿¤¨È´·²¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤â¡¢¹Í»¡¤ä¿äÍý¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥Ö¥È¥é¤Ï·Ý¿Í¤Î´ª¤È¤«Á´¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡©¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡2²óÌÜ¤ÎMC¤Ç¤·¤¿¤¬»ä´Þ¤á¤Æ¡ÖÃ¯¤ÈÃ¯¤¬¸µÎø¿Í¤Ê¤Î¤«¡×Á´Á³Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
»Ø¸¶è½Çµ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥·ー¥º¥ó3¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£²ó¤Ï¥Û¥é¥óÀé½©¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½÷ÀMC¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ÎÏÃ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¡ÖÎø°¦¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¥Û¥«¥ó¥¹Ãæ¤ËËèÆüX¡Ê¸µÎø¿Í¡Ë¤Ë¥¥ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤Ã¤È¥é¥Ö¥È¥é¤ò´Ñ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ìÊ¬¤«¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Û¥«¥ó¥¹¤Ë¤¤¤¿¤éÀäÂÐ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆËè²ó»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎø°¦¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÃ¯¤«¤Î¿´¾ð¤È¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤ÏËÜÅö¤ËÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¥Û¥é¥óÀé½©»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥·ー¥º¥ó3¤«¤é»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·ー¥º¥ó¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÈÄÉ¤¤¥é¥Ö¥È¥é¡É¤â¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ½½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤ä´¶¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÀ½ºî¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥È¥Þ¡¦¥Ç¥å¥Ü¥ï¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Ï¥·ー¥º¥ó1,2¤òÇÛ¿®¤·¡¢¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂÔË¾¤Î¥·ー¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤È¿·¤·¤¤Îø¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡ØÎø¡Ù¤ÎÊ£»¨¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
◾️¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·ー¥º¥ó3³µÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·ー¥º¥ó3ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë 20»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»ÏÏÃ¿ô¡§Á´8ÏÃ10·î16Æü¡¡20»þ¡¡Âè1ÏÃ－Âè3ÏÃ10·î23Æü¡¡20»þ¡¡Âè4ÏÃ－Âè6ÏÃ10·î30Æü¡¡20»þ¡¡Âè7ÏÃ－Âè8ÏÃÀ½ºî¡§Amazon¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§ ©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
