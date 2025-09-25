中川翔子が9月24日、自身のInstagramを更新。本人も驚く双子妊娠中の腹囲を公開している。

双子の出産に控える中川は、日々の状況を連日Instagramで報告している。大きくなったお腹をメジャーで測る写真と共に「え、、、、腹囲が115センチなんだけど えwwwwまもなくドラえもんじゃん 双子臨月ってこんなことになるんか！また生まれる朝に測っておこう記念に！！すごいわ」と驚きを示している。最後に「え、お腹って産後どうなるんですか？限界超えてるんだけど」と綴った。

続けて、病室に訪れた母親と赤ちゃん用の服や下着を披露したり、『塔の上のラプンツェル』の哺乳瓶を紹介し、「親友でもある母 桂子さんとおしゃべりして楽しかった！なんだか信じられないねって話したよもうあと数日で人生が変わる、、！」と出産を心待ちにする親子の会話を報告した。

コメント欄には「もうひと頑張りですね！お腹は戻りますよ」「しょこたん強し 母強し」など、たくさんの応援メッセージと共に、双子出産経験者からの体験談が数多く寄せられている。

（文=本 手）