ゲストにKEY TO LIT猪狩蒼弥影山優佳、槙野智章、ヒコロヒーナレーションはナダル！帰ってきた霜降り明星 せいやの衝撃映像！

テレ東では9月26日(金)夜6時55分から「世界中のカメラが捉えた衝撃的瞬間TOP40」を放送します。世界中から集めた4727本の衝撃映像の中から5４本をスタッフが厳選。

さらにそれを出演者たちが採点し40本に厳選したものを放送する今までにない形式の衝撃映像番組です。

前回は7月に放送され、今までに見たことのない衝撃映像の数々と、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)の軽快なナレーションが相まって放送後、視聴者の間では大きな話題となっていました。

第2弾となる今回、MCは前回と変わらず、せいや(霜降り明星)。抜群のムードメーカー気質とほかの人にはない視点のコメントで番組を盛り上げます。そしてナレーションも前回と同様にナダル(コロコロチキチキペッパーズ)が務めます。

ゲストは元サッカー日本代表で現役時代は闘志あふれるプレーで愛された槙野 智章、センス抜群のコメントと親しみやすさを持つ「国民的地元のツレ」ヒコロヒー、様々な分野で才能を発揮する、人気男性アイドルグループKEY TO LITのメンバー猪狩蒼弥、MENSA会員であり、高い知性に裏打ちされたコメントに定評があり、現在は女優やタレントとして幅広く活躍する影山優佳です。



番組は序盤から最高の盛り上がり！まさかの衝撃映像に一同大興奮

番組では序盤から衝撃映像好きも観たことがないような、想像の斜め上を行く様々なジャンルの衝撃映像が次々と繰り出され、出演者は大盛り上がりを見せます。

悲鳴と爆笑が入り混じる異様な映像を是非体感してみてください！

本番組は配信サービスでの配信が予定されていないので放送をお見逃しなく！



©テレビ東京





≪出演者コメント≫

■せいや(霜降り明星)

第1弾よりさらに笑えました。

今回は前回にはないジャンルの衝撃映像があり、10 秒後に何が起こるかマジで予想がつきませんでした。何も考えずに見られるテレビの究極形かもしれないです。

逆に言えばマジで情報はゼロです(笑)

だけど絶対に笑える映像があると思うのでぜひ見てほしいです。



■槙野智章

衝撃映像は結構な数見てきましたけど、どれも見たことなかったので楽しかったです。

大会で大反則している衝撃映像があるんですけど、それが一番面白かったので是非見てください。爆笑が起きました。



■ヒコロヒー

面白かったです。ベスト 40 っていうのがあんまり聞いたことないですけど(笑)

1 回も見たことない映像ばかりだったので本当に視聴者の皆さんにも楽しんでいただけるのではないかなと思います。

見てほしいのはやっぱりナダルが自分の同じようなギャグをめちゃくちゃ入れまくっていたところです。

彼も彼で頑張っていました。



■猪狩蒼弥

めちゃくちゃ面白かったです。何本かカットされてしまうことは寂しいですが、僕は圧倒的な１本を見つけたので

皆さんも是非あなただけの圧倒的な 1 本を見つけてほしいなと思います。

(僕が選んだ圧倒的な一本の)ヒントは「横」です！



■影山優佳

衝撃的な瞬間ということでびっくりする映像が多いと思っていたんですけど、ほっこりするものだったり、

笑いが止まらないものだったり、いろんなジャンルの衝撃があって、本当に楽しい時間でした。世界中の約5000本の

映像をスタッフの皆さんが集めてきた労力が感じられる、いわば「生産者の顔が見える番組」だと思いました。



【影山優佳 出演情報】

影山優佳が出演するドラマプレミア23「シナントロープ」は、10月6日スタート、毎週月曜夜11時06分放送、

進行を務める「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」は、10月15日スタート、毎週水曜夜8時54分放送です。



≪番組概要≫

【タイトル】 「世界中のカメラが捉えた衝撃的瞬間TOP40」

【放送日時】 2025年９月26 日（金）夜6時55分～夜7時55分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 配信の予定はありません

【出演者】 MC せいや(霜降り明星) ナレーション ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)

【ゲスト】 槙野智章、ヒコロヒー、猪狩蒼弥(KEY TO LIT)、影山優佳

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp

【公式X】 @TVTOKYO_PR https://x.com/TVTOKYO_PR

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京