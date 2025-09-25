主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 24( 24)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12( 0)
TOPIX先物 12月限 31( 23)
日経225ミニ 12月限 192( 182)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 688( 688)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1012( 523)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 165( 99)
日経225ミニ 10月限 3613( 1473)
11月限 100( 22)
12月限 55909( 25461)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 674( 548)
3月限 4( 2)
日経225ミニ 10月限 1861( 869)
11月限 34( 18)
12月限 30578( 19120)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 115( 115)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 10月限 306( 306)
11月限 25( 25)
12月限 3115( 3115)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 286( 286)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 21( 21)
日経225ミニ 10月限 382( 382)
11月限 6( 6)
12月限 15417( 15417)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
