　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　24(　　　24)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　12(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　31(　　　23)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 192(　　 182)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　15(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 688(　　 688)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1012(　　 523)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 165(　　　99)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3613(　　1473)
　　　　　 　 　11月限　　　　 100(　　　22)
　　　　　 　 　12月限　　　 55909(　 25461)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 674(　　 548)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1861(　　 869)
　　　　　 　 　11月限　　　　　34(　　　18)
　　　　　 　 　12月限　　　 30578(　 19120)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 115(　　 115)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 306(　　 306)
　　　　　 　 　11月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　12月限　　　　3115(　　3115)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 286(　　 286)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 382(　　 382)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　12月限　　　 15417(　 15417)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

