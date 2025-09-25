主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1172( 631)
TOPIX先物 12月限 7333( 2410)
日経225ミニ 12月限 1978( 1940)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 458( 0)
TOPIX先物 12月限 345( 335)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 594( 0)
TOPIX先物 12月限 1100( 312)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 479( 173)
TOPIX先物 12月限 678( 543)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1285( 305)
TOPIX先物 12月限 2017( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2095( 614)
3月限 39( 39)
TOPIX先物 12月限 3794( 621)
日経225ミニ 10月限 4159( 1743)
11月限 47( 21)
12月限 72963( 30699)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 646( 646)
3月限 8( 8)
日経225ミニ 10月限 1760( 1760)
11月限 25( 25)
12月限 31816( 31816)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 445( 445)
11月限 33( 33)
12月限 4131( 4131)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 505( 505)
3月限 14( 14)
日経225ミニ 10月限 710( 710)
11月限 1( 1)
12月限 39907( 39907)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
