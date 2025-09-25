　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1172(　　 631)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7333(　　2410)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1978(　　1940)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 458(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 345(　　 335)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 594(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1100(　　 312)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 479(　　 173)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 678(　　 543)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1285(　　 305)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2017(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2095(　　 614)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3794(　　 621)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4159(　　1743)
　　　　　 　 　11月限　　　　　47(　　　21)
　　　　　 　 　12月限　　　 72963(　 30699)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 646(　　 646)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1760(　　1760)
　　　　　 　 　11月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　12月限　　　 31816(　 31816)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 445(　　 445)
　　　　　 　 　11月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　12月限　　　　4131(　　4131)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 505(　　 505)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 710(　　 710)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　 39907(　 39907)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース