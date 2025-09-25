　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6139(　　6087)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8121(　　8121)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4459(　　4459)
　　　　　 　 　11月限　　　　 133(　　 133)
　　　　　 　 　12月限　　　 95846(　 95846)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2438(　　2438)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5089(　　5089)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1712(　　1712)
　　　　　 　 　11月限　　　　 124(　　 124)
　　　　　 　 　12月限　　　 54266(　 54266)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 144(　　 144)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 829(　　 761)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2437(　　2237)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4315(　　4269)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 322(　　 307)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1685(　　1685)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　12月限　　　　4926(　　4926)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 311(　　 311)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 733(　　 733)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 806(　　 800)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 480(　　 459)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1881(　　1881)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　12月限　　　 10690(　 10690)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　77(　　　71)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 143(　　 139)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 113(　　 113)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 260(　　 260)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 629(　　 629)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　31(　　　31)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　11月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　12月限　　　　 367(　　 367)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

