外国証券 先物取引高情報まとめ（9月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6139( 6087)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 8121( 8121)
日経225ミニ 10月限 4459( 4459)
11月限 133( 133)
12月限 95846( 95846)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2438( 2438)
3月限 15( 15)
TOPIX先物 12月限 5089( 5089)
日経225ミニ 10月限 1712( 1712)
11月限 124( 124)
12月限 54266( 54266)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 36( 36)
TOPIX先物 12月限 144( 144)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 829( 761)
TOPIX先物 12月限 2437( 2237)
日経225ミニ 12月限 4315( 4269)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 322( 307)
TOPIX先物 12月限 1685( 1685)
日経225ミニ 10月限 18( 18)
12月限 4926( 4926)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 311( 311)
TOPIX先物 12月限 733( 733)
日経225ミニ 12月限 806( 800)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 480( 459)
TOPIX先物 12月限 1881( 1881)
日経225ミニ 10月限 47( 47)
12月限 10690( 10690)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 77( 71)
TOPIX先物 12月限 143( 139)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 113( 113)
TOPIX先物 12月限 260( 260)
日経225ミニ 12月限 629( 629)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 54( 54)
TOPIX先物 12月限 31( 31)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 13( 13)
11月限 11( 11)
12月限 367( 367)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
