　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 15164(　 14261)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 101(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 23815(　 23386)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9470(　　9470)
　　　　　 　 　11月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　12月限　　　198577(　198577)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9412(　　9168)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 21640(　 21097)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6255(　　6255)
　　　　　 　 　11月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　12月限　　　132352(　132352)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 904(　　 291)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1481(　　 716)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2636(　　2636)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 954(　　 768)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8913(　　3908)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　　4262(　　4168)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4810(　　1684)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9891(　　8391)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　56(　　　56)
　　　　　 　 　12月限　　　　7269(　　7269)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1523(　　1045)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5679(　　4374)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2820(　　2820)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1792(　　1653)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6922(　　6195)
日経225ミニ　 　12月限　　　 21032(　 21032)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 625(　　 250)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1088(　　 782)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 864(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7148(　　1418)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1918(　　1918)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　27(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　27(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 150(　　 150)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース