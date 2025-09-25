外国証券 先物取引高情報まとめ（9月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15164( 14261)
3月限 101( 1)
TOPIX先物 12月限 23815( 23386)
日経225ミニ 10月限 9470( 9470)
11月限 52( 52)
12月限 198577( 198577)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9412( 9168)
3月限 35( 35)
TOPIX先物 12月限 21640( 21097)
日経225ミニ 10月限 6255( 6255)
11月限 55( 55)
12月限 132352( 132352)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 904( 291)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 1481( 716)
日経225ミニ 12月限 2636( 2636)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 954( 768)
TOPIX先物 12月限 8913( 3908)
日経225ミニ 10月限 20( 20)
11月限 1( 1)
12月限 4262( 4168)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4810( 1684)
TOPIX先物 12月限 9891( 8391)
日経225ミニ 10月限 56( 56)
12月限 7269( 7269)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1523( 1045)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 5679( 4374)
日経225ミニ 12月限 2820( 2820)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1792( 1653)
TOPIX先物 12月限 6922( 6195)
日経225ミニ 12月限 21032( 21032)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 625( 250)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 1088( 782)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 864( 0)
TOPIX先物 12月限 7148( 1418)
日経225ミニ 12月限 1918( 1918)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 27( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 27( 0)
TOPIX先物 12月限 150( 150)
日経225ミニ 10月限 37( 37)
11月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15164( 14261)
3月限 101( 1)
TOPIX先物 12月限 23815( 23386)
日経225ミニ 10月限 9470( 9470)
11月限 52( 52)
12月限 198577( 198577)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9412( 9168)
3月限 35( 35)
TOPIX先物 12月限 21640( 21097)
日経225ミニ 10月限 6255( 6255)
11月限 55( 55)
12月限 132352( 132352)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 904( 291)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 1481( 716)
日経225ミニ 12月限 2636( 2636)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 954( 768)
TOPIX先物 12月限 8913( 3908)
日経225ミニ 10月限 20( 20)
11月限 1( 1)
12月限 4262( 4168)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4810( 1684)
TOPIX先物 12月限 9891( 8391)
日経225ミニ 10月限 56( 56)
12月限 7269( 7269)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1523( 1045)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 5679( 4374)
日経225ミニ 12月限 2820( 2820)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1792( 1653)
TOPIX先物 12月限 6922( 6195)
日経225ミニ 12月限 21032( 21032)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 625( 250)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 1088( 782)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 864( 0)
TOPIX先物 12月限 7148( 1418)
日経225ミニ 12月限 1918( 1918)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 27( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 27( 0)
TOPIX先物 12月限 150( 150)
日経225ミニ 10月限 37( 37)
11月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース