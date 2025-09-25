BABYMONSTER、2ndミニアルバム『WE GO UP』のビジュアル初公開！果敢なスタイリングのなかの濃いカリスマ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』のビジュアルを初公開した。

■シックで洗練された雰囲気

いっそうアップグレードされたBABYMONSTERのビジュアルとそれぞれの個性のなかで独歩的なオーラが強いインパクトを残すイメージだ。

奥妙なアッシュトーンからピンク、レッドブリッジなど多彩なヘアカラーとボールドなアクセサリーを活用した果敢なスタイリングが圧巻。メンバーたちは吸引力溢れる目つきとフォトジェニックなポーズ、堂々とした自信が込められた姿で見る人たちの視線を一気に引き寄せ、さらに濃くなったカリスマをうかがわせる。

7月に発表したデジタルシングル「HOT SAUCE」で見せた溌剌とした姿とはまた別のシックで洗練された雰囲気が目立つ。 毎回変化の激しい魅力を披露し、限界のない消化力を立証してきたグループだけに、今回のカムバックを通じてはどのような変身でファンの心をつかむか関心が集まる。

また、9月24日にはミニアルバム『WE GO UP』のMOOD CLIP（Day ver.）も公開されている。ダイナミックなエレキギターサウンドとともに高層ビル、慌ただしい街など都市の全景を覆ったBABYMONSTERの存在感が圧倒感を醸し出し、彼女らが新しく見せるコンセプトに対する好奇心を高める。

BABYMONSTERの2ndミニアルバム『WE GO UP』は、10月10日（日本国内は10月11日）に発売される。

■リリース情報

2025.09.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売は10月10日

■関連サイト

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

【画像】『WE GO UP』のソロビジュアル