「日経225オプション」10月限プット手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
松井証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 2( 2)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
SBI証券 48( 32)
松井証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 7)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
バークレイズ証券 10( 0)
◯4万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 217( 117)
モルガンMUFG証券 81( 81)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
シティグループ証券 720( 20)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 300( 150)
シティグループ証券 60( 60)
BNPパリバ証券 192( 42)
ビーオブエー証券 174( 24)
SBI証券 17( 13)
JPモルガン証券 158( 8)
楽天証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万5625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 14( 8)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
