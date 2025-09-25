「日経225オプション」10月限コール手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 11( 3)
◯4万6625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
楽天証券 20( 20)
SBI証券 39( 19)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
安藤証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
マネックス証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
SBI証券 70( 34)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
楽天証券 8( 8)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 11( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 45( 31)
楽天証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 11( 3)
◯4万6625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
楽天証券 20( 20)
SBI証券 39( 19)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
安藤証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
マネックス証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
SBI証券 70( 34)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
楽天証券 8( 8)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 11( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 45( 31)
楽天証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース