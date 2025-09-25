　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万6750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 3)


◯4万6625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万6500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　54(　　54)
楽天証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　39(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万6375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万6250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万6125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　70(　　34)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万5875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　59(　　59)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　45(　　31)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース