「日経225オプション」10月限コール手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 112( 112)
ビーオブエー証券 100( 100)
BNPパリバ証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯4万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 20( 0)
SBI証券 4( 0)
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 274( 174)
ゴールドマン証券 100( 100)
BNPパリバ証券 86( 36)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
楽天証券 20( 20)
松井証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 14( 14)
SBI証券 35( 13)
UBS証券 5( 5)
安藤証券 1( 1)
バークレイズ証券 50( 0)
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
UBS証券 10( 10)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 3( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 427( 127)
広田証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 40( 40)
楽天証券 35( 35)
SBI証券 49( 27)
三菱UFJeスマート 23( 23)
BNPパリバ証券 11( 11)
安藤証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
ゴールドマン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
UBS証券 1( 1)
