「兵庫ジュベナイルカップ」（２５日、園田）

５番人気のエイシンイワハシルが中団から直線で抜け出してホッカイドウからの転入初戦で重賞初制覇を成し遂げた。１番人気のリーガルタイムが大外を伸びて鼻差まで迫り２着。３着には３番人気のアングレが４角先頭から粘り込んだ。

転入初戦のあいさつ代わりに、エイシンイワハシルが兵庫生え抜きの２歳素質馬を一蹴した。「入厩から間がなく、追い切り１本だけの軽い調整。それでも、動きは良かった」と坂本和師。門別では２戦目の重賞で３着。そこで上がり最速を記録したスピードは本物だった。

道中は中団で追走し、人気馬が仕掛けた向正面からスパートした。「流れが速くて焦ったが、手応え十分で安心して乗れた。調教と変わらず、いい走りをしてくれた」と大山龍。自身は昨年９月の園田チャレンジカップ以来、１年ぶり２回目の重賞制覇となった。

仕上がり途上で一戦しただけだが、兵庫の２歳世代の先頭に躍り出た。「入厩してから毛ヅヤが良くなり、さらに成長の余地はある。今回の勝利で獲得賞金を加算できたのは大きい。今後のローテは未定だが、重賞路線で行きたい」と坂本和師。２歳王者を目指して、これから本格的な調教が始まる。