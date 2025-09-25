いきものがかりの新曲「生きて、燦々」が、CDシングルとして12月10日（水）に発売されることが決定した。10月12日（日）には先行して配信リリースが行われる。

「生きて、燦々」はTVアニメ『キングダム』第6シリーズオープニングテーマとして書きおろされた作品。春秋戦国時代の中国を舞台に、それぞれの正義・信念を胸に命がけで戦う人々の群像劇とその壮大で勇敢な世界観に寄り添った楽曲となっている。曲を水野良樹が、編曲を島田昌典が担当し、力強い歌詞も印象的な内容だ。

▲「生きて、燦々」ジャケット

ジャケット写真は完全生産限定盤・通常盤ともに、漫画『キングダム』作者の原泰久が描きおろしたスペシャルイラストが使用される。デビュー当時から親交のある二組の念願のコラボレーションとなった。

12月10日(水)に発売となる「生きて、燦々」シングルCDには、今年の春に行われたツアー本編内で各会場で収録したファンのコーラスを収録した、「生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-」も収録。完全生産限定盤には、原泰久氏書きおろしジャケットを存分に楽しめるB2ポスターや、ツアーファイナルの横浜アリーナ公演で「生きて、燦々」パフォーマンス時の演出でも使用された銀テープを「生きて、燦々」特別仕様で付属するなど豪華内容となった。

また、期間内に「生きて、燦々」のCDを予約した方を対象に、完全生産限定盤に封入のB2ポスター、もしくは通常盤封入のブックレットのクレジット欄に名前を印字するキャンペーンがスタート。本日から10月19日(日)23:59 までにSony Music Shopで対象商品をカートに追加後、購入手続きに進むと、特典に印字する名前を登録することができる。

■「生きて、燦々」 2025年12月10日発売

2025年10月12日先行配信 Pre-add／pre-saveリンク：

https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2025092315434662KG3AhPUzzJ&openExternalBrowser=1

10/12(日)先行配信リンク：https://erj.lnk.to/o46g48

予約リンク（お名前クレジット掲載キャンペーン）：https://erj.lnk.to/3Bfju9

予約リンク：https://erj.lnk.to/i77ts7 ・完全生産限定盤 CD+BD+付属品

品番：ESCL-6155〜6157

価格：￥ 4,400(税込)

仕様：特殊仕様パッケージ／いきものカード076封入／B2ポスター封入／銀テープ封入 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6158

価格：￥ 1,650(税込)

仕様：いきものカード封入076(初回仕様のみ) ▼収録内容

【CD】 曲順未定

生きて、燦々

生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-

生きて、燦々 -instrumental- 【Blu-ray】

生きて、燦々 MUSIC VIDE

生きて、燦々 MUSIC VIDEO -Behind The Scenes