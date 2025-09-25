全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田の中華×タイ料理店『タイチャイニーズ天堂（てんどう）』です。

唯一無二の美味を追求する“タイチャイニーズ”が5月開店！

数々の人気台湾料理店を手掛ける近藤代表の次なる新店のテーマは“タイチャイニーズ”。説明しよう。それは中華にタイのハーブや調味料を取り入れた新ジャンル。

例えば「ガパオ麻婆豆腐」は定番のいいとこ取りした新感覚の旨さに目からウロコだ。エビがぎっしり99％の春巻だって爽やかなライムリーフに食欲覚醒。

コンプリートセットアップ（8品）6000円から一例（棒棒鶏、春巻き、角煮、醉蝦（鮮海老の紹興酒漬け）※内容は随時変わる

『タイチャイニーズ天堂（てんどう）』コンプリートセットアップ（8品） 6000円から一例（手前から時計回りに）棒棒鶏、春巻き、角煮、醉蝦（鮮海老の紹興酒漬け） シグネチャーメニューなどが楽しめるコース。「棒棒鶏」はパクチーを使ったソースなど2種で味わう。「角煮」は皮付きの豚バラ肉を使用 ※内容は随時変わる ※写真はすべて2人分

そもそもタイ料理は中国料理の影響を受けた歴史があり、その融合は驚きと発見の先に納得の旨さがあるのだ。ふむ。おいしい＆楽しい味を追求し、ハーブ類も自家栽培。人気メニューが集結した「コンプリートセットアップ」でその魅力を体感せよ！

代表 近藤喬哉さん

代表：近藤喬哉さん「古民家の落ち着いた雰囲気でゆっくり楽しんでください」

［店名］『タイチャイニーズ天堂（てんどう）』

［住所］東京都新宿区弁天町177-22

［電話］090-1761-1983

［営業時間］17時半〜23時（22時LO）、土・日・祝：12時〜14時LO、17時半〜23時（22時LO）

［休日］月・火、8月は夏休み

［交通］地下鉄東西線早稲田駅1番出口、神楽坂駅2番出口から徒歩8分

※画像ギャラリーでは、豆腐とハーブを使用した絶品サラダの画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

