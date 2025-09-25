s**t kingz¡¢¿·¶Ê¡Ö°¦¤¬Êò¤ì²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤Ç feat. SKY-HI,»°±ºÂçÃÎ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
s**t kingz¤¬»°±ºÂçÃÎ¡¦SKY-HI¤È¤Î3ÁÈ¶¦ºî³Ú¶Ê¡Ö°¦¤¬Êò¤ì²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤Ç feat. »°±ºÂçÃÎ,SKY-HI¡×¤ò10·î15Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»°±ºÂçÃÎ¤È¤Ï2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖNo End feat.»°±ºÂçÃÎ¡×°ÊÍè¤ÎÌó2Ç¯¤Ö¤ê¡¢SKY-HI¤È¤Ï2020Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖOh s**t!! feat.SKY-HI¡×¤Ë¼¡¤°Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£3ÁÈ¶¦ºî¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤¨¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÉ½¸½¤Ç¡Ú°¦¡Û¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´¿È¤Ç°¦¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢°¦¤¬Êò¤ì²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Îs**t kingz¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢10·î3Æü(¶â)ÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ÇTV½éÈäÏª¤Î¸å¡¢10·î9Æü(ÌÚ)ÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØDayDay.¡Ù¤Ç¤âÈäÏªÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»°±ºÂçÃÎ¤ÈSKY-HI ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢10·î31Æü(¶â)¡¦11·î1Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãLANDING¡ä¤Ë¤Æ¡¢¤³¤Î3ÁÈ¤Ë¤è¤ëÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥³¥é¥Ü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î3ÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£s**t kingz¥³¥á¥ó¥È
À¸Ì¿¤Î½ä¤ê¤ÎÃæ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¿§µ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿»°Éôºî¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¸ÂçÀ®¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ÉÄ¾µå¤Ê¡Ö°¦¡×¤ò¿ø¤¨¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é´î¤Ó¤¬Í¯¤¤¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£s**t kingz¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀïÍ§¡¢Ãç´Ö¡¢Æ±À¤Âå¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢Í§Ã£¡¢¤½¤ÎÁ´Éô¤òÊñ³ç¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë»°±ºÂçÃÎ¤ÈSKY-HI¡£ºÇ¶¯¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¤³¤Î2¿Í¤ÈËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ì¤¿´ñÀ×¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç2¿Í¤ÎÀ¨¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥È¥é¥Ã¥¯¤Ïs**t kingz¤¬ÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯Masaki Tomiyama¡£¤µ¤é¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó(°æ¾åÆ×»Ö)¤äÃÝËÜ¤µ¤ó¡¢HIRORON¤µ¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óÃ£¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤¬¤µ¤é¤ËÊ¬¸ü¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´¿È¤Ç°¦¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢°¦¤¬Êò¤ì²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤¿¤¤¡ª
¢£»°±ºÂçÃÎ ¥³¥á¥ó¥È
¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ì¸À¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¤É½¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Îs**t kingz¡£³Ú¶Ê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¡£¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÏÆü¹â¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¿s**t kingz¤¬¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÌ¿¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÍÍ¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂô»³¤ÎÊý¤Î¿´¤ò²¹¤á¡¢µß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¡Ö°¦¡×¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SKY-HI ¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢s**t kingz¤ÎÌ¾Á°¤ÏºÇ¤âÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ó¥¢¤Ê»þÂå¤ò¶¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿ÀïÍ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢¤¢¤ÎÆü³§¤Ç¥¦¥Á¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤â¾Ð¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¾Ð´é¤Îµ²±¤Ð¤«¤ê¡£
Á°²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¤À¤¤¤Ö¥Ï¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÈà¤é¤é¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ËÎÏ¤òÂß¤»¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤¿»ö¤â¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²æ¡¹À¤Âå¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë»°±ºÂçÃÎ¤È¤è¤¦¤ä¤¯Æ±¤¸¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¼¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¾¤à¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡¢³§¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¿´¤«¤é°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¡ª
¢£¡Ö°¦¤¬Êò¤ì²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤Ç feat. »°±ºÂçÃÎ,SKY-HI¡×
2025Ç¯10·î15Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¢£¡ãs**t kingz Dance Live Tour 2025¡Ösp¡×¡ä
2025Ç¯
¡Ú²Æì¡Û ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û Zepp Sapporo
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡Ú°¦ÃÎ¡Û Zepp Nagoya
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡ÚÂçºå¡Û Zepp Namba
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë³«¾ì 14:00 / ³«±é 15:00
¡ÚÊ¡²¬¡Û Zepp Fukuoka
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
¡ÚµÜ¾ë¡Û ÀçÂæGIGS
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
¡ÚÅìµþ¡Û Zepp DiverCity
10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
³«¾ì 13:00 / ³«±é 14:00
³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¡Ú¹Åç¡Û BLUE LIVE ¹Åç
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:00
◾️¡ãs**t kingz Dance Workshop Tour 2025¡ä
2025Ç¯
¡Ú²Æì¡Û ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
Æþ¡¡Ìç¡§³«¾ì 11:30 / ³«±é 12:00
·Ð¸³¼Ô¡§³«¾ì 14:30 / ³«±é 15:00
¡ÚÅìµþ¡Û ÅìµþÂÎ°é´Û¡¡¥µ¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÆþÌç¡¡§³«¾ì 10:45 / ³«±é 11:30
ÆþÌç¢¡§³«¾ì 14:00 / ³«±é 14:45
·Ð¸³¼Ô¡§³«¾ì 17:15 / ³«±é 18:00
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û DANCE STUDIO NATIVE 2nd
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
Æþ¡¡Ìç¡§³«¾ì 11:30 / ³«±é 12:00
·Ð¸³¼Ô¡§³«¾ì 14:30 / ³«±é 15:00
¡Ú°¦ÃÎ¡Û ¥Ê¥«¥¬¥ï¥¹¥¿¥¸¥ª
9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆþÌç¡¡§³«¾ì 11:15 / ³«±é 12:00
·Ð¸³¼Ô¡§³«¾ì 14:15 / ³«±é 15:00
ÆþÌç¢¡§³«¾ì 17:15 / ³«±é 18:00
¡ÚÂçºå¡Û Asue¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆþÌç¡¡§³«¾ì 10:45 / ³«±é 11:30
ÆþÌç¢¡§³«¾ì 14:00 / ³«±é 14:45
·Ð¸³¼Ô¡§³«¾ì 17:15 / ³«±é 18:00
¡ÚÊ¡²¬¡Û WHASK
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
Æþ¡¡Ìç¡§³«¾ì 11:15 / ³«±é 12:00
·Ð¸³¼Ô¡§³«¾ì 14:15 / ³«±é 15:00
¡ÚµÜ¾ë¡Û ¥¨¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Û¡¼¥ë
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
Æþ¡¡Ìç¡§³«¾ì 11:15 / ³«±é 12:00
·Ð¸³¼Ô¡§³«¾ì 14:15 / ³«±é 15:00
¡Ú¹Åç¡Û TSS¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç ÊÌ´Û9F¥¹¥¿¥¸¥ª
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
Æþ¡¡Ìç¡§³«¾ì 11:30 / ³«±é 12:00
·Ð¸³¼Ô¡§³«¾ì 14:30 / ³«±é 15:00
◾️¡ãs**t kingz Dance Live 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
18:00 ³«±é¡Ê17:00 ³«¾ì¡Ë
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
16:00 ³«±é¡Ê15:00 ³«¾ì¡Ë
