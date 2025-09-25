この秋、神戸・新開地のあちこちで笑いの渦が発生！「第1回神戸落語まつり」が11月1日（土）と2日（日）の2日間を中心に、神戸市兵庫区の新開地エリアで開催される。上方落語の定席「神戸新開地・喜楽館」をはじめ、地元ホールや映画館などを舞台に、ベテランから若手注目株まで総勢約100人の多彩な噺家が高座をつとめる。

神戸新開地・喜楽館

メイン会場の喜楽館では会期を拡大し、10月27日（月）〜11月2日（日）の昼席「復活もとまち寄席 恋雅亭」を実施。｢もとまち寄席 恋雅亭｣は、神戸元町商店街（神戸市中央区）の風月堂ホールで42年にわたり続いてきた地元に密着した落語会だったが、ホールの老朽化などを受けて2020年春、幕を下ろした。

今回の寄席は、コロナ禍により実現しなかった最後の公演をしのび、上方落語協会の枠を超えた様々なゲストを迎え、にぎやかに開催する。

「みなとがわホール」では11月1日、小学生のみ観覧できる「神戸子どもだけ寄席」（午前10時半と午後3時開演、各回90分）を、2日には桂あやめさんらが出演する落語会「新開地120年、はじめて楽しむ〈古くて新しい〉落語と新開地」（午前と午後、2回ずつ公演）を開催。同ホールでの公演は全席無料招待で、観覧希望者は兵庫県神戸県民センターのHPから申し込む。

劇場や多目的ホールが入る「新開地アートひろば」では、1回45分間の公演を1日10公演、計20公演実施、1階のコミュニティスペースを休憩中の落語家と話したり、お茶を飲んだりする交流の場とする。新開地まちづくりNPO2階の「新開地まちづくりスクエア」では桂雀三郎さんが番組を企画、「新開地寄席スペシャル」と銘打ち、朝席・昼席・夜席の3席を2日間、計6回公演を行う。

一方、映画館「パルシネマしんこうえん」は「落語と映画を楽しむ会」を企画。桂あやめさん監督、月亭八光さん主演の映画「あなたのためならどこまでも」を上映するほか、落語会、トークイベントも催す予定。さらに新開地商店街では、さまざまな店で落語家がトークや得意料理を提供する「落語家お店ジャック☆街中が落語まつり」を開く。

新開地アートひろば

パルシネマしんこうえん

桂あやめさんは「新開地に来たことがない女性もいると思うが、最近はこの辺でも女の人が1人でやっている店が多い。女性客も気軽に入れると思うので、店のマップを作って配りたい。商店街には立ち飲み（形式で楽しむ）ミックスジュースや昭和の頃と同じ値段のままのレモン水もある。『神戸子どもだけ寄席』の付き添いで来た保護者は、上演中、商店街をうろついてもらったら絶対楽しい」とPRした。