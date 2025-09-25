新潮社出版部の執行役員、中瀬ゆかり氏が25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に木曜コメンテーターとして生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及した。

ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。小川市長は24日、緊急会見を開き、ホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。

「NEWSポストセブン」は、「前橋・42歳女性市長が“連日ラブホ”昼も夜も土曜日もお盆も…お気に入りは“ロードサイドラブホ” お相手は部下の既婚・市幹部 公用車を使って合流、男性の車に乗り換えて…」などの見出しで報道。記事では、小川氏の不倫を突き止める過程が、生々しい筆致でつづられている。

中瀬氏は「このスクープって『NEWSポストセブン』のお仕事なんですよね。その記事を今朝、熟読してたんですけど、ラブホテル行っても何もなかったというよりも、このことが何で発覚したかのストーリーの方がドラマチックっていうか」と語った。

「そもそも既婚者の奥さんとかではなく、全く関係ない第三者のある女性が自分の旦那が浮気してるんじゃないかって疑惑を抱くわけですよ。そしてその疑惑を友人に話す。友人たちも協力してちょっと見張ろうってことで、後をつけていくと、自分の旦那は市長とご飯を食べていたってところに出くわすんだけど、そこで不貞の証拠は全くなくて。ただご飯食べて帰っていった」と記事内容を説明。

続けて「で、あれ？って思うんだけど、1回それで追うのを止めたんだけど、どうしても気になるっていって、追いかけてると、この既婚者の当該男性が浮かび上がってきて。この人とえらい、市長と会っているっていうことに、奥さま探偵団は気付くんですよ。それで発覚にもっていくっていう」と語った。

さらに「本当に松本清張ですよね。このプロセスがすごいと思った」と率直な感想を述べた。