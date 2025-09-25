¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛNiko¤ó¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤«¤é»ê¤Ã¤¿»¿ÈÝÁ´¤Æ¤ò¥¬¥½¥ê¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×
¥ª¥ª¥¹¥«¡ÊG, Vo¡Ë¤È¥Þ¥Ê¥ß¥ª¡¼¥¬¥¡ÊB, Cho¡Ë¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Niko¤ó¡£¥®¥ã¥ó¥®¥ã¥ó¤ËÏÄ¤ó¤À¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÈÆùÂÎÅª¤Ê²÷³Ú¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ÀµÂÐ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÜ¤ê¤ä³ëÆ£¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤é¤Ï¡¢9·î24Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øpublic melodies¡Ù¤ò·È¤¨Á´30¸ø±é¤òÅ¸³«¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ãRE:place public tour 2025¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¿¤Ç¤â¤´¤¶¤ì¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼´ë²è¤Ê¤É¡¢Niko¤ó¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤È´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¡¢»¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¼¤ò¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥ª¥¹¥«¤Ï¡¢¤Ê¤¼Niko¤ó¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£º£²ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎItsuki Kun¡ÊFallsheeps¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿£³¿Í¤Ë¡¢CD¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤«1¸ø±é¤ËÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÀø¤Þ¤»¤¿47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ã¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡ä¤ò¹µ¤¨¤¿Niko¤ó¤Îº£¤òÌä¤¦¡£
◾︎¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤È¤«¡¢°¸ý¤È¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë
¨¡¨¡»ä¤ÏNiko¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¡ÈÇº¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ëº³ºÙ¤ÊÝµ¶þ¡É¤ò°ì½ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë²»³Ú¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Niko¤ó¤Î²»³Ú¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Þ¥Ê¥ß¥ª¡¼¥¬¥¡ÊB, Cho¡Ë¡§¡È²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ÆÎÉ¤¤¡É¤È¶¯¤¯»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆNiko¤ó¤Ï3¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ä²Î»ì¡¢²»³ÚÍýÏÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¡¢À¤¤ÎÃæÅª¤Ë´Ö°ã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢À¤´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Niko¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ´ð½à¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦Àµ²ò¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤Ê¤È¡£
Itsuki Kun¡Êsupport Dr¡Ë¡§³Î¤«¤Ë¡¢Niko¤ó¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿§¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤ò1²ó¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Niko¤ó¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤ÏNiko¤ó¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦Àµ²ò¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤´ÖÅª¤Ê²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤«¤éÎ¥¤ì¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥Ê¥ß¡§À©ºî¤ä³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤´Ö°ìÈÌ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤äÍý¶þ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤éÀµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½ã¿è¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àµ²ò¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Niko¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£¥ª¥ª¥¹¥«¤µ¤ó¤ÏNiko¤ó¤Î²»³Ú¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©
¥ª¥ª¥¹¥«¡ÊG, Vo¡Ë¡§2¿Í¤ÏNiko¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤ä¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤à¤·¤íµÕ¤Ç¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤ÎÃæ¤ËÂ¾¿Í¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â²¶¤Ï±é·à¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ä±é½Ð¤Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿Àµ²ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´î¤Ö¤³¤È¤¬·ù¤Ç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·¤«½ÐÍè¤º¡¢Â¾¿Í¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¹½¿Þ¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤Ë¹´¤ê²á¤®¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤¬¿Í¤ÎÀµ²ò¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´Á³ÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£Â¾¿Í¤ÎÀµ²ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Niko¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¥ª¥ª¥¹¥«¡§²¶¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤À¤«¤é¡£¤Ú¤ä¤ó¤°¡Ê¢¨¥Þ¥Ê¥ß¥ª¡¼¥¬¥¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÏÁ°¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£Àµ²ò¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡¢¤µ¤ì¤ë¤ÎÀ¸³è¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡Á°¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤·¤«ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¶¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ÆNiko¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¶Ì¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À¸ÅÌ²ñ¤ËÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÌÜ°ÂÈ¢¤À¤Ã¤¿¤éµ¤³Ú¤Ë¸À¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤È¤«¡¢°¸ý¤È¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤¬¼«Ê¬¤Ç´èÄ¥¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¯¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¨¡¨¡º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¸½ºßÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Øfragile Report¡Ù¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ä·Ç¼¨ÈÄ´ë²è¤È¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤ò¥·¥å¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç²¶¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤¤¡£¥·¥å¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢µæ¶Ë»à¤Ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î·ë²Ì¤ò¸«Â³¤±¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤È¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÌõÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¸½¾õ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¥¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥¢¥ó¥Á¤Î¿Í¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡9·î24Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É½Âê¶Ê¤Î¡Öfragile report¡×¤ä¡Ô²¿µ¤¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬ ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯ ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Õ¤È²Î¤¦¡Ö(^Ž¡^)// ŽÊŽ²¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤Ç·èÄê¤·¤¿Æ»¤òÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¤¹¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆËÜºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Þ¥Ê¥ß¡§1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øpublic melodies¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢¥ª¥ª¥¹¥«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ä¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë·Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥ª¥ª¥¹¥«¤ÎÄó°Æ¤Ç¼«Ê¬¤¬Á´¶Ê²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Åö½é¤ÏÁ´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥Ð¥ó¥É¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇNiko¤ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬Niko¤ó¤ò°ìÁØ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬Êú¤¯Àµ²ò¤ò¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥Ê¥ß¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼«²æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤â¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¾å¤Ç¤Î¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¤ÎNiko¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡Niko¤ó¤ÎÃæ¤ÇÀê¤á¤ëÌò³ä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ª¥¹¥«¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ç¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬Á´¶Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥ª¥¹¥«¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¤â¤È¤â¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À»þ¤«¤é¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²¶¤Ï²Î¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ú¤ä¤ó¤°¤Ï²Î¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤Î°Õ¸«¤è¤ê¤âÅöÁ³²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Í£°ì¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢1ËçÌÜ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¤Ú¤ä¤ó¤°¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¤Î¤âÊÑ²½µå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï²¶¼çÂÎ¤Î²»¸»¤òºî¤Ã¤Æ¡¢2ËçÌÜ¤Ï¤Ú¤ä¤ó¤°¤¬²Î¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Á°ºî¤«¤é¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿Í×ÁÇ¤ä¡¢Niko¤ó¤¬Niko¤ó¤¿¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£À¨¤¤¥Æ¥¯¥Î¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤¹¤®¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¡È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤È¤¤¤¦¤È¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¿Í´Ö¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÉÔ´°Á´¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡£BPM¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤·¡¢¥Ó¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ÆÎÉ¤¤¡£¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¿Í¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¤¤Ä¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤âºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÄ¾¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ó»þ¤ÎÀµ²ò¤ò²»¸»¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
Itsuki¡§¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥à¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤â½Ð¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤ÎÀµ²ò¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î2¿Í¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë²Î¤¦¤³¤È¤Ç2¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Niko¤ó¤Ï¥ª¥ª¥¹¥«¤µ¤ó¤È¤Ú¤ä¤ó¤°¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡º£ºî¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡Øfragile Report¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢ÀèÆü¤Î¡ãRE:place public tour 2025¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ã¯¤«¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ³Î¤«¤µ¤ä¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¤Ú¤ä¤ó¤°¤«¤é¥Ý¥ó¤ÈÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æüµ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Çí¤¿È¤Ç½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Çí¤¿È¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ç¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ú¤ä¤ó¤°¤Î²Î»ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤Ï³Ê¹¥ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤Ê¡×¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àè¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§²¶¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¶¤¬¤Ú¤ä¤ó¤°¤Î²Î»ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊÑ¤Ë¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¶¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÏÂ¾¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÊÑ¤Ë²ÚÈþ¤Ë¤»¤º¡¢Æüµ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊÑ´¹¤·¤¿¤À¤±¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬Íç°ì´Ó¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç²Î»ì¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥Þ¥Ê¥ß¡§ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬Æü¡¹»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢º£²ó¤ÏºÇ¸å¤Î°¤¢¤¬¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤±¤ÉºÇ¸å¤Ã¤Ý¤¤¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²¿ºÐ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎÉ¤¤ºÐ¤³¤¤¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Niko¤ó¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ë¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¿Í¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤ÈµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¨¡¨¡¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ä¡¢·è¤á¤Ä¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²þ¤á¤ÆNiko¤ó¤ÏÂÎ²¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Øfragile Report¡Ù¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼´ë²è¤ä·Ç¼¨ÈÄ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÜ¿ô¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ï²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¼«Ê¬¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¨¡¨¡²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢LOSTAGE¤äGEZAN¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§LOSTAGE¤âGEZAN¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐELLEGARDEN¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤ËÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÌ¤ËÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¼ê´Ö²Ë¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£Íý¶þ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Àè¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã±½ã¤Ë¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àè¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¿§¤ó¤Ê´ë²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Àè¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥ª¥ª¥¹¥«¡§Àè¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò¤ä¤é¤º¤ËCD¤À¤±¤Ë¹´¤ëÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢²¶¤ÏYouTube¤ÎMV¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢YouTube¤ËMV¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢CD¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ê¬Î®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä»×ÁÛ¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂçÏÈ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¿È¤òµÍ¤áÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§²¶¤Ï¼«Ê¬¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Àá¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ä¤êÊý¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£ºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë²¶¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤À¤«¤é¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤À¤±¤¸¤ãÂ¾¿Í»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Àè¿Í¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤ÈµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾︎³ÆÃÏ¤Ç¿§¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤
¨¡¨¡10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ã¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡ä¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢8·î27Æü¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡ãRE:place public tour 2025¡ä¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥ª¥ª¥¹¥«¤µ¤ó¤¬note¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¡Ö²¶Ã£¤Ï²¶Ã£¤Îpublic¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¹ÔµÓ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢2¥«·î¤ÇÁ´30²Õ½ê¤ò½ä¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ï³Ú¤ä¤Ê¤È¡£
¥Þ¥Ê¥ß¡§¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ê¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆÆü¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈóÆü¾ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ÏËÜÍèËèÆü¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬ËèÆü¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤À¤Ã¤¿¤é¥¥Ä¥¤¤«¤â¤Ê¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖËèÆü8»þ´ÖÂ¾¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤»¤º¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤«¡¢¡ÖÌ¡²è¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢À¤´ÖÅª¤Ë³Ú¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡Ê¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¨¡¨¡¤Ê¤¼¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤é¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¥ª¥ª¥¹¥«¡§²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦»×¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¹Í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¹Í¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤À¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¥º¥Ï¥¤¤Î¾õÂÖ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»×¹Í¤ò¤½¤ÎÆü¤´¤È¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¿ÍÀ¸Åª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò365Æü¤ä¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£Æü¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îº£¤ÎÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÅÙ¡¹¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤À¤È¤½¤ÎÀµ²ò¤¬¥³¥ó¥Þ²¿ÉÃ¤ÎÀ¤³¦¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§²»¸»¤À¤Ã¤¿¤éÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤ÎÌÌ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£²ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤Ú¤ä¤ó¤°¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡£
¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤È¡©
¥ª¥ª¥¹¥«¡§¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¶Ê¤¬¥Ð¡¼¥ó¤ÈÁý¤¨¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö²¶¤ÏÃý¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆMC¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ®¤ì¤ä¥»¥È¥ê¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤ó»þ¤Ë¡ÖÊÑ¤Ë¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤è¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤Ú¤ä¤ó¤°¤¬¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀ¨¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤«¤Ê¡£¼è¤êÁ¶¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¼è¤êÁ¶¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Øfragile Report¡Ù¤Ç¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ê¥ß¡§º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²Î»ì¤Ç¤Ï¼è¤êÁ¶¤ï¤º¤Ë¤¤¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï²¿¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¾å¼ê¤¯¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¡×¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤²¿¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¿¡£¤À¤±¤Éº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÑ¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤±¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§²¶¤Î»ëÅÀ¤À¤È¡¢º´²ì¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¿¤«¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
¥Þ¥Ê¥ß¡§Ìµ¼«³Ð¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢MC¤ÇÊªÀ¨¤¯³ê¤Ã¤¿Æü¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¾å¼ê¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤Ã¤ÆÃý¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Î¢ÌÜ¤Ë¤Ç¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÃý¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡ãRE:place public tour 2025¡ä¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Øfragile Report¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¡¢10·î15Æü¤è¤ê¡ã¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£CD¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤«1¸ø±é¤ËÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÂÐÏÃ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÎ¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥Þ¥Ê¥ß¡§¡ãRE:place public tour 2025¡ä¤Ç¶å½£¤È´ØÀ¾¤ò½ä¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ã±½ã¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¿§¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬²»¸»¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁª¤ÖÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï½ã¿è¤Ë¼ä¤·¤¤¤«¤é¡¢²ñ¤¤¤Ë¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ª¥¹¥«¡§ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¯¤Í¤§¤Ê¡×¤Ã¤ÆÒì¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¤¤Ä¤é¤ÈÏÃ¤»¤ë¤«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡£¼ÂºÝ¡¢¶å½£¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¥é¥¤¥ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤ï¤¶¤ï¤¶ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿§¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý²£ËÙ¤Ä¤Ð¤µ
»£±Æ¡ýÈøÆ£Ç½Äª
