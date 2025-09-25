ニュースキャスターでジャーナリストの岸田雪子氏（55）が25日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。小川晶前橋市長が部下である同市の男性幹部職員とラブホテルで複数回面会していた疑惑報道について言及した。

小川氏の“ラブホ密会”については24日、ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報道。小川氏は男性とホテルで複数回面会していたことは認めたが、「相談に乗ってもらっていた」と仕事やプライベートの相談や打ち合わせをしていたとし、男女関係を否定した。その上で「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。進退については明言しなかった。自身は未婚の小川氏は、男性が妻帯者であることは認識していたとした。

岸田氏は「打ち合わせや相談だったら、市長室でもできる。市役所内には会議室がいっぱいある」と話し、小川氏の釈明について「ちょっと筋が通らないと思う」とした。

小川氏は24年2月の市長選で初当選。前橋市の市制施行以来、初めての女性市長となり、市民の期待が大きかっただけに、岸田氏は「緩むには早すぎると思う」と冷ややかに言った。