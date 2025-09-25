中島史恵57歳、トレーニングウェア姿がスタイル抜群！「お声をいただける限り60歳までグラビアを続けていきたい」
タレント・中島史恵が、25日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳が「スタイル抜群」、圧倒的な魅力あふれる“水着姿”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中。 2024年12月には写真集『#56』を発売し話題を呼んだ。
普段からSNSに自身の美しい近影を披露しており、先日も黒の水着姿を投稿。今回は「無事にグラビア『#57』の撮影が終わりましたぁ!! 年内にDVD、写真集は年明けの発売となりますので楽しみにしていて下さいです!!」とアピール。
トレーニング姿も添え、「中島史恵、ヨガ＋筋トレ でお声を頂ける限りは60歳までグラビアのお仕事を続けていきたいので もうちょっと頑張ります!! 改めてこれからもよろしくお願い申し上げます」とつづっていた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
