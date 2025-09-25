ÅìÂçÂ´¥³¥ó¥Ó¡¦Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡Ö¿Ô¤Ìµ¤¤»×¹Í¡×¡¿Âè21²ó(Ìî¿¬)¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î·è¾¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤É¤³¤«ÊÌÀ¤³¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÌµ¿ÔÂ¢
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼ê¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦Ìµ¿ÔÂ¢¤Ï¡¢¥Ü¥±¤ÎÌî¿¬¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤ä¤Þ¤®¤ï¤¬¤É¤Á¤é¤âÅìÂçÂ´¤È¤¤¤¦½¨ºÍ·Ý¿Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ö¤Îµ¯¸»¤ä¡È¤â¤·¤â¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ÅìÂçÀ¸¤é¤·¤¤¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬¾Ð¤¨¤ë¥Í¥¿¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÌ¡ºÍ¤Ç¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¦¡ÖUNDER5 AWARD 2025¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¼¡À¤Âå¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤Î1ÁÈ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·½É¤ä¹â±ß»û¤Î¾®·à¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÎáÏÂ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡ÈÇä¤ì¤ë¡É¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÄÉµá¤¹¤ëÆü¡¹¤ò¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¿Ô¤Ìµ¤¤»×¹Í¡×¤Ç2¿Í¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Âè21²ó¤ÏÌî¿¬²ó¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ìµ¿ÔÂ¢¤ÎÌî¿¬¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¼ýÏ¿¤Ï¡¢¸Ê¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÉáÃÊÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤È¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤³ÖÀä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÀÎÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀ¹¤ó¤ËÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤òÄ¥¤ë¤Î¤ÏÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤À¤È¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤È¤«¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÇò´ã»ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Íý¶þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢»ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÆÃ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤º¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¿¤Þ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬±Ç¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¡¢¢þ¢þ¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤Ê²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÌ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¤Ë²ÈÂ²¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÝÎò4Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î½ê´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÈÏáÆ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤·¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Ç´èÄ¥¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥®¥ã¥é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤°Â¤¤¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼¡¤Î»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËNHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤«¤é°ì½µ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤Ï¤¿¤Þ¤Ë³Ú²°¤Ç¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÉ÷²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤·¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë·Ý¿Í¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Æ²¿½½Ç¯¤â·Ð²á¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Âà¤¯µ¤ÇÛ¤¬°ì¸þ¤Ë¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤Ï¤ä·ÝÎò5Ç¯ÌÜ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤¬±Ê½»¸¢¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ý¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÊüÁ÷ÏÈ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤â¤é¤¨¤ë´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÁÂ¤¤ÁÄÉãÊì¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤«¤éµÞ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ø°Ü½»¤¹¤ë·Ý¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤«¤éµÞ¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ËÁ´¤¯²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÈæ³ÓÅªÂå¤¬¶á¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤Ï°ìÅÙ¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¡¢±×¡¹¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊÌÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¥é¥Ô¥å¥¿¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¸¦ïÓ¤òµÍ¤à¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÄ¹¤¤Ä¹¤¤³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Î±Ê½»¸¢¤òÌã¤¨¤ëÁë¸ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬(Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤µ¤ó¤äÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤êÀÚ¤Ã¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤·¤ç¤¦)¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÍ¥¾¡¤·¤¿·Ý¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾Î¤¨¤é¤ì¤ÆÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÄ¹¼÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤È¾¯¤Ê¤¤·ëÀáÅÀ¤Î¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤µ¤ó¤âÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤µ¤ó¤â¡¢M-1¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Õ¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤±¤É¥Í¥¿¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÄ¹¤¤³¬ÃÊ¤ò¾å¤êÀÚ¤Ã¤¿Àè¤Ë¸ø¿Í¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÃÊ³¬¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ò¿¿¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁÆÊý»É¤µ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´èÄ¥¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤Ø¤ÎÌî¿´¤È»Å»ö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÀ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ìµ¿ÔÂ¢
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤Î¼ã¼ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£¡ÖÅìµþÂç³ØÍî¸ì¸¦µæ²ñ¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ìî¿¬¤È¤ä¤Þ¤®¤ï¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2020Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¤ª¾Ð¤¤¤ÎÂç²ñ¡Ö¥¬¥Á¥×¥í¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Î·Ý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¢¡ÖUNDER5 AWARD 2025¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£
Ìµ¿ÔÂ¢ Ìî¿¬ X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/nojiri_sao
Ìµ¿ÔÂ¢ Ìî¿¬ note¡§https://note.com/chin_chin
Ìµ¿ÔÂ¢ ¤ä¤Þ¤®¤ï X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/tsukkomi_megane