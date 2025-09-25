辻希美、豪華芸能人との集合ショット公開「夢空ちゃんも可愛い」「素敵すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの辻希美が、9月24日に自身の公式ブログを更新。豪華メンバーとの集合写真を公開し、反響を呼んでいる。
辻は「今日はちなっちゃんとぺこちゃんにお誘い頂き展示会に行って来ました」とタレントの若槻千夏、pecoに誘われ展示会へ足を運んだことを報告し「可愛い洋服が沢山でめちゃくちゃ迷いめちゃくちゃオーダーしちゃった」「キティちゃんとくまたんに会えたよ」と、展示会場にて8月に産まれた次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした辻が笑顔でキティちゃんやくまたんと並んだ写真を投稿。そして「みんなに会えて嬉しかった」「久しぶりに大人と沢山話したな」とも続けて、タレントのギャル曽根や小倉優子、矢沢心、ほしのあきらとの集合写真も公開している。
この投稿にSNS上では「豪華な集合写真」「夢空ちゃんも可愛い」「素敵すぎる」などの反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、展示会での集合写真を公開
