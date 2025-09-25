吉瀬美智子、ショーパン姿で美脚際立つ「長靴でもカッコいい」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の吉瀬美智子が25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を披露した。
【写真】吉瀬美智子、ショーパン姿で美脚披露
吉瀬は「TVerにて本日より、『じもちゃんねる』をご視聴頂けます」「なんと地元朝倉市へ」とコメントし、地元・福岡県朝倉市での番組ロケで美しい脚が際立つカジュアルスタイルを披露した。投稿では「この番組でしか見られない吉瀬美智子をご堪能下さい」と番組への期待を込めている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「長靴姿でもカッコいい」「二度見した」「想像以上」「自然が綺麗」「地元愛素晴らしい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
