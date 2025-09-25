首位・鹿島の鬼木達監督が２５日、茨城・鹿嶋市内で行われた名古屋戦（２７日・豊田）に向けた非公開練習後に取材に応じ、意気込みを語った。

＊ ＊ ＊

３連勝を含む８戦負けなしと好調のチームは、３連戦の最終戦で豊田スタジアムに乗り込む。鬼木達監督は「選手も僕も、追われる立場という感じはしていない。目の前の相手を倒すことに必死。目の前の１試合を勝つために、どうやって確率を上げられるか、どうやったら躍動できるか、それしか考えていない」と語り、優勝争いに気負うことなく、目の前に試合に全力を尽くす姿勢を強調した。

名古屋戦は韓国代表ＤＦキムテヒョン、昨季Ｊ１ベストイレブンのＭＦ知念慶を累積警告による出場停止で欠く。主力２枚の欠場は大きな痛手となるが、鬼木監督は「開幕当初よりも若い選手の成長を感じる。下からの突き上げがあり、競争力がある」と自信を示した。

また、Ｃ大阪戦（３〇１）のＤＦ植田直通の２アシストに言及した上で「元々力を持っていた選手に関しても、向上しようという思いを感じる」とキッパリ。「組織で（欠場の２人を）カバーする部分と、個人の力でもやってもらわないといけない。そういう選考をしていく」と語った。