熊切あさ美、ミニスカから美脚披露 ゴルフウェア姿に「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの熊切あさ美が25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つゴルフスタイルを公開した。
【写真】熊切あさ美、ミニスカからほっそり美脚披露
熊切は「今夜も0時45分からテレビ東京『じっくり聞いタロウ』観てね」とコメントし、ゴルフ場で美しい脚が際立つ黄色のスカートとハイソックスのスポーツスタイルを披露した。「ゴルフの成長が遅いわたしですが楽しんでるから良しとしよう」とゴルフへの取り組みについても語っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「似合う」「二度見した」「想像以上」「美脚」「楽しそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
