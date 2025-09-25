工藤静香「適当すぎたかな」手作りスイーツ公開「美味しそう」「器用」
【モデルプレス＝2025/09/25】歌手の工藤静香が25日、自身のInstagramを更新。卵の賞味期限を活用して作った手作りスイーツを公開した。
【写真】工藤静香「適当すぎたかな」手作りスイーツ公開
工藤は「卵3つの賞味期限が」「それにしても、ちょっと適当すぎたかな。計ろうとしたのです。でも ジャー ビャーになってしまいました」とコメントし、手作りのスイーツを披露した。投稿では「これだったら、卵3つをデザートにしないで、ネギとかシラスとかたっぷり入れて、夕食の一品に回したほうがよかったかな」と料理への思考過程を率直に語り、「でも、カスタードクリームもおいしいから、いっか」と満足感を表している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「器用」「想像以上」「プロみたい」「愛情たっぷり」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
