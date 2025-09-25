ダイニチ工業は、直販サイト ダイニチWebShop限定モデルの家庭用石油ファンヒーター2タイプを9月17日に数量限定で発売しました。

「FX-32ER」（ミストグレー）

記事のポイント 直販サイト限定モデル「FX-32ER」は、2023年、2024年と連続で完売になるほど人気の高いモデルです。2025年は新たに新色2色を加えた計4色で展開。マット調の落ち着いた色合いで、インテリアに溶け込むデザインです。

デザインに特化した直販サイト限定モデルの「FX-32ER」は、2023年に発売されたマット調のニュートラルカラー「プレミアムマットホワイト」と「ストーンブラック」の2色に加え、温かみのある「ミストグレー」と「ココアブラウン」を新たに加え、計4色の豊富なカラーバリエーションで展開。

↑計4色のカラーバリエーション。

空間に調和するスクエアフォルムで、温風の吹出口は目立たないように、前面パネルと一体化。操作部はLEDライトが美しく灯ります。

保温をしていない状態から、わずか40秒で着火。寒い朝も、帰宅時も、すぐにあったか快適です。

パワフル秒速消臭システムで、ニオイのもとになる気化ガスをピシャリと止めて、その上しっかり燃やしきることでニオイを抑えます。

タンク容量は5Lで、暖房の目安は9〜12畳。

「FX-32ER」（ココアブラウン）

また、9Lタンク搭載の直販サイト限定モデルELタイプは、新色「マットグレー」を採用。3.7kW、5.7ｋWの暖房出力の異なる2機種展開で、部屋の広さに合わせて選べます。

「FW-37EL2」（マットグレー）

ダイニチ工業 「FX-32ER」 発売日：2025年9月17日 実売価格：3万3000円（税込）

