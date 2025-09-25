２５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が２４日に臨時記者会見を市内で開き、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会していたと明らかにしたことを報じた。

小川氏は未婚、男性が妻帯者と認識していたものの、ホテルでの面会は今年２月から１０回以上に及んだと説明。ホテルまで公用車を使ったケースもあったという。小川氏は「公私にわたる相談に乗ってもらっていた」と男女関係を否定した上で「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省している」と陳謝した。出処進退については「第三者とも相談しながら考えたい」と述べるにとどめた。

コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは小川市長の説明について「ちょっと無理ですね。厳し過ぎますね、言い訳として。やっぱ、言い訳かなと思ってしまいます。多分、ご自身で言ってる時も『これ、無理やろな』って思ってんじゃないかなと思うぐらい無理なんじゃないかな」とコメント。

「だって、これが通るなら、世の中のいろんな不倫というかそういうことが通ってしまいますし。なんで…。言い訳としてももう少し言い方があったんじゃないかなと思いますし、なんでラブホテルに行って安心って思ったんでしょうね。会議室ないの？とかって言われてますからね、今ね」と厳しく続けていた。