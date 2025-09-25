兒玉遥、美バスト際立つランジェリー姿 寝そべりショットに「セクシー」「ドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】元HKT48で女優の兒玉遥が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。ランジェリー姿で美しいバストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】兒玉遥、美谷間チラリのSEXYランジェリー姿
兒玉は「すっかり秋だね」とつづり、「涼しくなってきて嬉しい」と秋を感じている様子。淡いベージュのレースのランジェリー姿で、寝そべった写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「セクシーで可愛い」「ドキッとした」「見惚れてしまう」「スタイル抜群」「美しさに磨きがかかってる」「全部が美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆兒玉遥、ランジェリー姿で美バスト披露
