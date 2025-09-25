約43万台のヒットとなった「ユーノスロードスター」をデザイン

2025年9月20日、マツダのスポーツカーである「ユーノスロードスター」や「RX-7（3代目、FD3S型）」などのエクステリアデザインを手がけた、カーデザイナーのトム俣野氏が亡くなりました。77歳でした。

「グランツーリスモ」の山内一典氏も“ロードスターのパパ”を追悼【投稿を見る】

トム俣野氏（本名、俣野 努（またの つとむ）氏）は1947年10月7日生まれ、長崎県長崎市出身のカーデザイナーです。成蹊大学工学部を中退した後にアメリカへ渡り、カリフォルニア州の美術大学である「アート・センター・カレッジ・オブ・デザイン」を卒業。1974年にはアメリカ最大の自動車メーカーであるゼネラルモーターズ（GM）社へ入社しました。

その後、GM傘下だったオーストラリアのホールデン社を経て、ドイツのBMWへと移り、小型モデルである「3シリーズ」のデザインを担当。こうした実績が評価され、1983年にはマツダの北米法人へと移籍しました。

俣野氏はマツダに移った後、オープンタイプの小型スポーツカーの開発プロジェクトに、チーフデザイナーとして参画しました。このモデルは、1989年にユーノスロードスター（海外名：マツダMX-5ミアータ）として発売され、全世界で43万台以上が生産される大ヒットを記録しています。

さらに、俣野氏は1991年に発売された3代目「RX-7」のデザインもまとめました。3代目RX-7は2003年まで10年以上にわたり生産され、2008年にはイギリスの新聞「テレグラフ」誌の選んだ「最も美しい車100選」において、第61位にランクインを果たしています。

俣野氏は初代ロードスターのデザイナーとして、海外のファンから「ミアータパパ」の愛称でも親しまれており、ネット上では死を悼む多くの投稿が寄せられています。

また、レースゲーム「グランツーリスモ（GT）」シリーズのプロデューサーを務める、ポリフォニーデジタルの山内一典代表は、2025年9月24日に追悼のコメントをＸに投稿。最新作の「GT7」には、俣野氏がクルマを解説するコンテンツが収録されていることから、「GT7では、いまでも俣野さんにお会いすることができます」と記しています。