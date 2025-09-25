JFAがU-17日本代表候補メンバー25人を発表、U-17W杯は11月に開幕する

日本サッカー協会（JFA）は9月24日、国内トレーニングキャンプ（9月27日から10月1日）に臨むU-17日本代表候補メンバー25人を発表した。

15歳7か月22日のJ1史上最年少出場記録を保持し、7月に16歳となったばかりのMF北原槙（FC東京）や、北原と同じくすでにJ1でのプレー経験を持つFW浅田大翔（横浜F・マリノス）が“飛び級”で名を連ねた。

そのほか、高体連からはDF篠崎健人（市立船橋）、DF竹野楓太（神村学園）、DFメンディーサイモン友（流通経大学付属柏）の3選手も選出。11月に開幕するU-17ワールドカップ（W杯）に向けて、ここから競争がさらに過熱していくことになる。

キャンプは27日から5日間で、9月28日に大阪体育大学、10月1日に関西学院大学、びわこ成蹊スポーツ大学とそれぞれテストマッチを行う予定となっている。

メンバー発表を受け、SNSでは選手たちの各所属クラブのファンなどから「おめでとう」「W杯本戦に選ばれるように頑張ってほしい」「頑張ってアピールしてきてください」「掴み取れ」とエールが送られていた。（FOOTBALL ZONE編集部）