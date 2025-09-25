ラッパーのエイサップ・ロッキーが、交際５年になるパートナーでシンガーソングライターのリアーナと極秘結婚したことをほのめかした。2020年に交際を開始したロッキーとリアーナは、RZA君(3)とライオット君(2)という2人の息子をもうけており、現在3人目の赤ちゃんを妊娠中だ。



【写真】第１子も、第２子も大きなお腹のマタニティフォトを披露してきたリアーナ

エル誌の取材で「結婚を楽しみにしているか」と問われたロッキーは、「僕がまだ夫じゃないって、どうしてわかるの？…まだ発表はしないけどね」と意味深に答えた。



また、年内に誕生予定の第3子については、「女の子だったらいいな。本当にそう思う。女の子を祈ってるんだ。1人目のときは赤ちゃんの性別を知りたかった。2人目は知りたくなかった」「3人目も知りたくない。女の子になる気がする。今回の妊娠は、前の2人とは全く違う」「経験からわかるんだ。女の子だったらいいな」と語っている。



さらに、リアーナとの日々の生活についても言及。「仕事の話はあまりしない。毎日、一日中仕事に追われているからね。家に帰ったら、家族のこと、夫婦関係のこと、家庭のことを考える。他のくだらない話はしないよ」と明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）