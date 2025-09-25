プロ野球のファームは25日、イースタン・リーグのオイシックス―日本ハム戦（長岡）が2回裏1死で降雨ノーゲームに。ウエスタン・リーグと合わせ、ナイターを含めて5試合が行われた。

巨人はヤクルト戦（戸田）に8―2で逆転勝ち。先発の育成選手・ルシアーノが3回3安打1失点で、2番手・戸田が2回無安打2奪三振無失点で4勝目（3敗）を挙げた。三塚が3回の9号2ランなど2安打、フルプも2安打2打点。ヤクルト先発の育成選手・西浜は3回6安打5失点で6敗目（1勝）。鈴木叶が2安打1打点をマーク。

西武はロッテ戦（ロッテ浦和）で18安打を放って14―2で大勝。渡部健が4安打3打点、牧野が3安打1打点をマークした。先発・豆田が2回2安打1失点で、2番手・佐藤隼が2回1安打無失点で1勝目（2敗）。ロッテ先発の育成選手・田中楓は5回2/3を11安打9失点（自責8）で2敗目（1勝）。

中日はくふうハヤテ戦（ナゴヤ）に4―3。ドラフト3位・森駿（桐光学園）が4回に先制の9号ソロを放った。先発・ウォルターズは4回無安打4奪三振無失点で、4番手の育成選手・森山が1回2安打2奪三振無失点で3勝目（1敗）。くふうハヤテ先発・田村は3回2安打無失点。野口泰が3安打、増田と和辻が2安打1打点。

ソフトバンクはオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に7―2。正木が初回の2号先制満塁本塁打など2安打、川村が3安打、井上が2安打2打点。先発・上茶谷は3回4安打4奪三振無失点で、2番手・武田が2回3安打1失点で1勝目（2敗）。オリックス先発・川瀬は0/3回を6安打4失点で4敗目を喫した。