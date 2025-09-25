（石破首相）

「安保理は今なお、十分に機能を発揮できていません。安保理の改革を今こそ断行しなければなりません」



日本時間の24日、国連総会で演説した石破総理大臣。



振り返れば1年前…。



（2024年･自民党総裁選）

「石破茂君をもって当選者と決しました」



高市氏と決選投票の末、自民党総裁に。



自民党を立て直すべく期待をもって石破政権はスタートしました。しかし、就任直後に打って出た衆院選で与党は過半数割れに。少数与党となり厳しい国会運営を余儀なくされました。何とか、今年度予算は成立させましたが、コメやエネルギーをはじめとした物価高騰、トランプ関税など、難しい対応が続きました。





そして東京都議選や参院選でも与党は大敗。それでも「続投」の姿勢を示してきましたが…。（石破首相）「本当に多くの方々に配意をしながら、融和に努めながら誠心誠意務めてきたことが結果として ”らしさ”を失うことになった。一種のどうしたら良かったのかなという思いはあります」自ら”石破らしさ”を失ったと語りました。本当は、何がしたかったか？なぜできなかったのか？総裁選を前に石破政権の一年を検証します。（スタジオ解説）（津川 祥吾 アンカー）自民党総裁選が連日ニュースになっていますが、そもそも石破内閣とは何だったのか、それを振り返りつつ、今求められるリーダー像を探っていきたいと思います。そこできょうのテーマはこちらです。・｢石破政権とは何だったのか～いま求められるリーダーとは～｣石破内閣･石破政権が発足したのが、ちょうど2024年の10月ですから、ほぼ1年経ったわけですが、この間の大きな選挙、3つの選挙に自民党は負けたといわれています。この1年間を振り返ってみると、こんな形になります。2024年の9月に総裁選で選ばれました。10月には解散総選挙をやって自民党が過半数割れをして少数与党になりました。2025年度の予算については成立をさせていますが、これは野党の日本維新の会と連携することで、なんとか成立をさせたと。そしてその後も、東京都議会議員選挙、参議院選挙と立て続けに負けて9月7日に退陣表明という1年間です。この1年間の成果をどういうふうに見るかなんですが…これは自民党のホームページですが、参議院選挙前の自民党のホームページによると…主な実績･暮らし、コメの価格高騰対策…これは「できた」と言っていいのかどうかちょっと微妙ですけども…その次がですね、高校の授業料無償化、それから103万円の壁の見直し。石破内閣の成果実績と言いながらですね…どうも野党側の主張をのんだという案件が目立ってしまうという結果になっています。この他の成果を見ても…例えば日米の完全協議。合意しました。この中身についての評価…まだいろいろあるかもしれませんが、ただ、合意に持っていったというのは一つの大きな成果だったといっていいかと思います。あるいは防災庁。これは石破さんが総裁に選ばれる前の、2024年の総裁選の時にも防災庁を設置するんだということをおっしゃってました。これは設置に向けて少しずつ、今、準備が進んでいるというところかと思います。一方で、課題なんですが、そもそも石破内閣が発足する時、自民党の中で一番大きな問題とされていたのが政治と金の問題です。総裁になりましたけども。その問題…残念ながら解決したという感じている人は少ないのではないでしょうか。あるいは国民が求めている物価高対策、これは選挙の度に言われてきましたが、残念ながら、これについても実感として対策が取られていると感じる人は少ないかと思います。この1年間で成果を上げようというのは、少し酷な話かもしれませんが、特に問題とされたのは多分こちらではないかと思います。「発言がブレた」ということですね。まず一番最初、衆議院選挙は国会論戦を経てから予算委員会をせめてやってから解散するんですよと言っていたはずなんですが、結局、やらずにいきなり解散をしてしまって、いきなり話が違うじゃないかというところからスタートしたというのが石破内閣だったかと思います。高額療養費制度などもですね、結果的には多くの人が望んだ形になったかもしれませんが、それまでかなり発言というのはブレてきたと、そういったブレに対して多くの国民からは優柔不断なんじゃないか…一貫性に欠けるのではないかという批判が多かったかと思います。それに対して石破さんは、人の意見をよく聞いたからですよという言い方をしました。人の意見を聞くのは大事ですが、発言がブレたということに対する評価というのは厳しかったかと思います。石破さんというのは、総理大臣になる前ですね…私よく覚えているのは、「説明責任を果たせ」と、いろいろな人に言っていました。当時の首相などにも直接言っていたりして、この人は上司に対してもはっきり物を言う人なんだなと思った人も多かったかと思います。あるいは、ご自身の持論･正論をどんな場でも言うので、場合によっては、党内でも敵を作る…なんていう言い方もされましたが、いざ首相になってみると、その、いわゆる石破カラーというのが影を潜めてしまった…それに対して国民がちょっと期待外れだったのではないかなという感じを受けたのではないかと思うんですが。青山さん、首相になったのに、一番…ある意味権限が強い立場になったのに、ご自身のカラーを発揮できなかった…これはなぜだと思いますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これは、ひとえに私は…石破さんはチームをちゃんと作れなかったということだと思うんですね。首相とは言っても、一人では何もできないんですね。特に石破さんの場合は、幹事長、そして官房長官という極めて重要な2つのポストを側近から登用することができずに、外側から…「外様」から連れてきたんですね。そういう人たちが…石破さんの考えは「それはちょっと無理ですね、できませんよ」といった時に、石破さんの優柔不断さ、優しさとか…それは良くも解釈できるかもしれないけど、人の意見を聞かざるを得ない状況に追い込まれた…そういったことがあったんだと思います。ですから、首相がどういうチームを作れるかも、首相の大きな資質の一つだということは間違いなく言えると思います。（津川 祥吾 アンカー）今の自民党総裁選の中でも、各候補がどんなチームを作るのかというのも、しっかりと見ていきたいと思いますが…そこできょうの提言はこちらです。・「新リーダーは政策実行の環境づくりを」新リーダーは、まず政策実行の環境づくりができる必要があるんじゃないかということですね。今お話があったように、チームをしっかりと作れるかということもあるかと思います。あるいは、もっと誤解を恐れずに言えば、多数派の形成ができるかということだと思います。民主主義ですから多くの人が賛成できる政策をちゃんと言えるかどうかということですね。やり方としては、今現在で言えば2つあると思います。1つは今の少数与党を解消するために連立を拡大する。今、5人の候補は、みなさんそれをどうも意識されているようですが、それ以外にも…例えば衆議院の解散総選挙をして、国民が、みんながそれをやってくださいと言えば…多数派はできると思います。単なる「数合わせ」ではなくて、国民への説明をしっかりとした上で、国民に共通する期待を形にする…そのための「意味のある多数」を作ることができるかどうか。次のリーダーについては、次のリーダーにまず求められるのは、華々しいスローガン、あるいは勇ましい決断というよりも、国民が納得できる形で政策を実行できる環境を作ることができるか、その能力が問われているのではないかと思います。以上、「ツガワの目」でした。