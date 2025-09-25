岐阜県内の山中で、行方不明の女性の遺体が見つかり、警察は別の事件で起訴された男女が女性の死亡に関与した可能性があるとみて調べています。

記者

「岐阜県揖斐川町です。人目につかない山の中で、白骨化した遺体の一部が見つかりました」

捜査関係者などによりますと、今年1月、岐阜県揖斐川町の雪山で、白骨化した遺体が見つかりました。その後の警察の捜査で、遺体は去年12月から行方不明になっていた岐阜県可児市の30代女性と確認されました。

第一発見者 猟友会の男性

「おじさん、あかん！人の頭があるで、あかん！うそやろ、そんなわけない！（と叫んだ）」

発見したのは、シカの駆除を行っていた猟友会で、先週、JNNの取材に応じ、当時の様子を語りました。

第一発見者 猟友会の男性

「たまたま手負いになったシカが滑り落ちて雪をどかすと、頭蓋骨があった」

猟師の男性たちは山中でシカを見つけて発砲。撃たれたシカは、雪が積もった斜面を滑り落ちました。すると、雪の下から頭蓋骨が現れたといいます。

第一発見者 猟友会の男性

「シカがいなければ、おそらく今でもわからなかった。（Q.未解決のままだったかもしれない？）100％見つからん。35歳くらいから（40年以上）猟をやっているが、こんなところ来たことがない」

その後の捜索で、周辺から髪の毛や足の骨なども見つかり、行方不明の女性と特定されたということです。

第一発見者 猟友会の男性

「かわいそうやった。冷たかったやろうな。寒かったと思う」

捜査関係者によりますと、防犯カメラの映像などから、1月に白骨化した遺体で見つかったこの女性の死亡に関与した疑いがあるとして、女性の知人で岐阜市の無職・立花浩二被告（55）と内縁の妻・神原美希被告（35）の2人を捜査しているということです。立花被告らは、愛知県の別の女性への嘱託殺人などの罪ですでに起訴されています。

立花被告とは一体、どんな人物だったのか。周囲には自らをこう名乗っていたといいます。

立花浩二被告

「自分は何でも屋だ」

一方、揖斐川町の雪山で遺体で見つかった女性は岐阜県内の飲食店で働いていましたが、当時の同僚はこう話します。

当時の同僚

「明るい感じ。飲みも好きだった。当たり障りなく、上手に人と接する子」

「（Q.トラブルに巻き込まれる人？）そういうイメージはない。嫌われたり、疎外されるわけでもなく、普通に仕事に来ていた。金銭面のことで相談を受けたこともない」

2人の女性の死亡に関与した疑いがある内縁の夫婦。警察が経緯を詳しく調べています。