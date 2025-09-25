日米両政府が来月下旬に韓国で開催される国際会議に合わせて、トランプ大統領の日本訪問を調整していることが分かりました。

トランプ大統領 第2次政権発足後初の訪日か

日本政府関係者によると、日米両政府は10月下旬に韓国で開催されるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に合わせて、トランプ大統領の訪日に向けた調整をおこなっているということです。



実現すれば、トランプ氏が大統領に返り咲いてから、初めての日本訪問となります。





10月28日前後に訪日か 新総理とっての最初で一番大きな試練に?

石破総理の後任との首脳会談もおこなわれる見通しです。関税や対米投資のほか、日本の防衛費のあり方、新しい総理のアメリカ訪問などについても協議されるものとみられます。

井上貴博キャスター:

関税交渉のときもそうでしたが、どんなボールが飛んでくるかわからないですよね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

(トランプ大統領は)おそらく、10月28日前後に訪日すると思います。



トランプ大統領は新しい総理大臣にお祝いというより、実務的なことで「80兆円の投資を早くやれ」「防衛費をもっと増やせ」「アメリカのミサイルをもっと買え」などを、相当強く突きつけてくるでしょう。



新しい総理大臣にとってみると、最初の一番大きな試練が待ち受けているということになると思います。

出水麻衣キャスター:

(新総理の)応対次第では、やはり資質がすぐ問われるのでしょうか。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

日米関係は、日本にとって一番難しいテーマです。そこに直面するということで、いきなりつまずく可能性はありますよね。

