23日、国連総会に出席したトランプ大統領。

一夜明け、SNSで怒りをあらわにしました。

トランプ大統領

「きのう国連で実に恥ずべき事が起きた。1つや2つではなく、3つもの不気味な出来事だ」

国連総会でふりかかったという“3つのトラブル”。

1つ目はメラニア夫人と共に会場入りする際の出来事。

突然、エスカレーターがストップ。SNSではこう振り返っています。

トランプ大統領のSNSより

「手すりを握っていたからこそ、大惨事をまぬがれた」

「実行犯は逮捕されるべきだ」

2つ目は演説中の出来事。

原稿を表示する「プロンプター」が故障したのです。

そして3つ目。トランプ氏が指摘したのは音声トラブルです。

トランプ大統領のSNSより

「演説終わりに最初に目にしたのは、最前列に座っていたメラニアだった」

「『どうだった？』と尋ねると、彼女は『一言も聞こえなかった』と答えた」

演説中、会場向けの音声が聞こえていなかったというのです。

トランプ氏は「国連での三重の妨害工作だ」と批判していて、国連に調査を要求。

一方、国連の報道官は声明を出し、エスカレーターのトラブルは「トランプ氏の取材カメラマンが、安全装置を誤って作動させた可能性がある」としています。

また、不具合が起きたプロンプターについてAP通信は「操作していたのは国連の職員ではなく、ホワイトハウスの職員だった」と報じています。