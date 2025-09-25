トランプ氏怒り 国連で妨害工作？ 調査要求も…
news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「トランプ氏怒り 国連で妨害工作？調査要求も…」のニュースについてお伝えします。
◇ ◇ ◇
23日、国連総会に出席したトランプ大統領。
一夜明け、SNSで怒りをあらわにしました。
トランプ大統領
「きのう国連で実に恥ずべき事が起きた。1つや2つではなく、3つもの不気味な出来事だ」
国連総会でふりかかったという“3つのトラブル”。
1つ目はメラニア夫人と共に会場入りする際の出来事。
突然、エスカレーターがストップ。SNSではこう振り返っています。
トランプ大統領のSNSより
「手すりを握っていたからこそ、大惨事をまぬがれた」
「実行犯は逮捕されるべきだ」
2つ目は演説中の出来事。
原稿を表示する「プロンプター」が故障したのです。
そして3つ目。トランプ氏が指摘したのは音声トラブルです。
トランプ大統領のSNSより
「演説終わりに最初に目にしたのは、最前列に座っていたメラニアだった」
「『どうだった？』と尋ねると、彼女は『一言も聞こえなかった』と答えた」
演説中、会場向けの音声が聞こえていなかったというのです。
トランプ氏は「国連での三重の妨害工作だ」と批判していて、国連に調査を要求。
一方、国連の報道官は声明を出し、エスカレーターのトラブルは「トランプ氏の取材カメラマンが、安全装置を誤って作動させた可能性がある」としています。また、不具合が起きたプロンプターについてAP通信は「操作していたのは国連の職員ではなく、ホワイトハウスの職員だった」と報じています。