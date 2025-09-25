モーニング娘。'25の横山玲奈（24）が、「メニエール病急性増悪」と診断された。ハロー！プロジェクトの公式サイトで25日、発表された。

横山は7月に、モーニング娘。'25、ハロー!プロジェクトを卒業し、芸能活動の終了も発表。12月5日に横浜アリーナで卒業公演が予定されている。

以下、発表全文

いつもハロー！プロジェクト及びモーニング娘。'25を応援していただき、ありがとうございます。

メンバーの横山玲奈ですが、8月上旬より耳の不調が続き、病院の診察にて突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動してまいりました。

ところが先週よりめまい等の症状が出現し、再診の結果、メニエール病急性増悪と診断されました。

医師と相談のうえ、今週は休養と治療を最優先すべきとの判断に至りました。

あわせて、飛行機による長距離移動は控えるよう医師より指示を受けております。

つきましては、下記公演・イベントを欠席させていただきます。

・9月27日(土)：コンサート(会場：上海静安体育中心)

・9月28日(日)：イベント(会場：シャングリ・ラファーイースタン台北「怡東園」)

・9月29日(月)：コンサート(会場：Zepp New Taipei)

出演を心待ちにしてくださっていた皆さま、ならびに関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。

本人自身も舞台に立つことを強く楽しみにしておりましたが、間際のご案内となりましたことも含め、

どうかご理解賜れましたら幸いです。

今後につきましては、体調の推移を見守りつつ、医師とも相談のうえ慎重に決定し、決まり次第、改めてお知らせいたします。

一日も早い回復に努めてまいりますので、今後ともモーニング娘。'25の応援をお願い申し上げます。

2025年9月25日

株式会社アップフロントプロモーション

いつも応援してくださっている皆様へ

8月の上旬から耳の不調が続き、病院で受診しながら活動を続けていました。

また元気な状態で皆様の前に立つために、少しお休みをさせていただきます。

私自身、海外でのライブをとても楽しみにしていました。悔しい気持ちでいっぱいです。

楽しみに待ってくださっていた皆様へ、ご迷惑とご心配をおかけしてしまいすみません。

1日でも早く皆様の前に戻れるよう、頑張ります。

モーニング娘。'25横山玲奈