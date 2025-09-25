山田裕貴、自身初の海外映画祭へ！船上SHOTにファン爆笑「写真がセンスしかない」「面白くてカワイイ」

9月24日までに、山田裕貴がInstagramを更新した。

【写真】強風にあおられる衝撃SHOTを公開

10月31日公開の映画『爆弾』にて主演を務める山田は、同作が『第38回フィンランド・ヘルシンキ国際映画祭』でワールドプレミア上映されることを受け、23日の投稿でフィンランド・ヘルシンキへと向かうことを報告。

同投稿では、海外映画祭への参加は自身初だとも明かし、翌24日には、共演の佐藤二朗やスタッフらと共に、現地に到着したことを映画『爆弾』のアカウントとの共同投稿で伝えた。

そして、24日の最新の投稿では、「ヘルシンキ最高」とコメントすると、船上で髪がオールバックになるほどの強い風に吹かれ、目を閉じている写真を披露していた。

この投稿に対し、ファンからは、「いい顔してんな〜」「思わず笑っちゃいました」「写真がセンスしかない」「面白くてカワイイ」「そういうとこが好き」「これだけで謎に癒されるww」などの声が寄せられている。

映画『爆弾』は、ミステリーランキング2冠のベストセラー小説『爆弾』を実写映像化した作品。東京で起こる連続爆破事件を巡るノンストップ・ミステリーとなっており、山田は警視庁捜査一課・強行犯捜査係の刑事で、爆発を予言する人物との交渉人となる類家役を演じる。