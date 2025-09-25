球団OBが「成功しない」と嘆くド軍ブルペンの惨状　奇しくも高まった佐々木朗希への期待「ササキが優れた姿を見せたのは初」

中継ぎとしてデビューで“一発回答”した佐々木(C)Getty Images

どうにもブルペン陣が締まらない。ワールドシリーズ連覇に向け、“世界一軍団”ドジャースの課題が浮き彫りになっている。

現地時間9月24日に行われたダイヤモンドバックス戦で、ドジャースは3点をリードした8回裏にリリーフ登板をしたアレックス・ベシアとエドガルド・エンリケスが打ち込まれて3失点。4点差をひっくり返されてサヨナラ負けを喫した前日を彷彿とさせる展開となった。

【動画】佐々木朗希がリリーフ登板！メジャー復帰戦で見事な投球

もっとも、この試合では10回表にトミー・エドマンが放った決勝打を守り切って、辛くも勝利を掴み取った。だが、接戦になると脆さを露呈してしまっている中継ぎ陣の状態は、ワールドシリーズ連覇の期待がかかるポストシーズンに向け、不安が拭いきれないままとなっている。

いかに歯車が狂っているかは数字が如実に物語っている。直近約1か月間の中継ぎ陣の防御率は、なんと5.36。被打率こそ.213と決して悪くはないものの、与四球率はリーグトップの14.1％と“自滅”している感が否めない。デーブ・ロバーツ監督が「カウントを悪くして、四球や死球が増えている。それは、投げることを怖がっているか、慎重すぎるかのどちらか。つまり、自分のピッチングに“確信”が持てていないってことだ」と嘆くのも無理はない。

球団OBで、往年の名投手でもあったオーレル・ハーシュハイザー氏が、地元局『Sports Net LA』の解説で「今はどうしても最後の数イニングが越えられない。あんな状態で成功するはずがない」と憂うリリーバーたちの苦境は、奇しくも先発から配置転換された投手たちの輝きをより眩いものにしている。24日の試合では佐々木朗希とクレイトン・カーショウがそれぞれ1イニングを無安打無失点と好投。その存在感を強めた。