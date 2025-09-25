なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、10月1日午前11時から、「温たま担々うどん」を販売する。

「温たま担々うどん」は、なか卯特製担々スープを使用した冬の定番「担々うどん」に、こだわりの温たまをのせた商品とのこと。



「温たま担々うどん」

担々スープは、きめ細かくなめらかなゴマペーストにラー油がきいた、ゴマの豊かな香りとコクが際立つ、ピリ辛な味わいとなっている。担々スープのクセになるような辛さと肉味噌の甘辛な味わいに、まろやかな“こだわり卵”の温たまがマッチする。涼しくなり始める時期にぴったりな温かいうどんで楽しんでほしい考え。

同時に、担々スープの味わいをシンプルに堪能できる「担々うどん」も販売する。つるっと喉ごしの良いうどんとスープがよく絡み、“旨辛”な味わいを存分に楽しめる。小サイズでも用意しているため、親子丼などとのセットにもぴったりだとか。

涼しさを感じる日も増えてくる季節に、ぜひ近くのなか卯や家庭で、ゴマの風味と旨辛な味わいがやみつきになる「温たま担々うどん」を食べてほしいという。

［小売価格］

温たま担々うどん：（小）520円／（並）660円／（大）760円

担々うどん：（小）410円／（並）550円／（大）650円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※443店舗で販売予定（9月24日時点）

※うどんとそばは同じ釜（湯）で茹でている

［発売日］10月1日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp