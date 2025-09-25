Âçºå¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã¥Õ¥§¥¹¡Ø¥ì¥Ç¥£¥¯¥ì¡Ù³«ºÅÈ¯É½¡¡ËüÇî¥¤¥ä¡¼Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë4DAYS¡¡Âè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È28ÁÈ¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡Âçºå¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØFM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025¡Ù¤¬¡¢12·î26Æü¡Á29Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ·èÄê¡£24Æü¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî¥¤¥ä¡¼¤Î¡Ø¥ì¥Ç¥£¥¯¥ì¡Ù½Ð±é¤Î28ÁÈ
¡¡FM802¤¬ËèÇ¯Ç¯Ëö¤ËÆÏ¤±¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥í¥Ã¥¯ÂçËºÇ¯²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÀ©¸Â¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2022Ç¯°ÊÍè¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤Î4DAYS³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë28ÁÈ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡ØFM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025¡Ù
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢29Æü¡Ê·î¡Ë10:00 OPEN¡¦11:00 START
½Ð±é¼Ô
12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
OKAMOTO'S
Creepy Nuts
go!go!vanillas
Tele
TenTwenty
¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
¥Þ¥ë¥·¥£
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
THE BAWDIES
sumika
Hump Back
flumpool
Laura day romance
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
9mm Parabellum Bullet
SCANDAL
SUPER BEAVER
This is LAST
DISH//
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼
THE ORAL CIGARETTES
w.o.d.
10-FEET
TOTALFAT
¤Ê¤È¤ê
BRAHMAN
