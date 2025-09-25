「意味わかんない」「覚醒」「理不尽すぎるわ」三笘同僚のパラグアイ代表MFが衝撃の４ゴールでファン騒然！10月に対戦する日本代表は要警戒「見れるの楽しみ」
現地時間９月23日に開催されたカラバオカップの３回戦で、三笘薫が所属するブライトンが、３部のバーンズリーと対戦。６−０で圧勝を飾った。
三笘が温存されたこの一戦で、衝撃の４ゴールを叩き込んだのが、パラグアイ代表MFディエゴ・ゴメスだ。
開始９分に左からのクロスをねじ込み、先制ゴールを挙げると、21分と33分には強烈なミドルシュートで加点。68分に巧みな動き出しでネットを揺らし、なんと４ゴールを奪ってみせた。
この４発は日本でも話題となり、ファンからは次のような声が上がった。
「４点目て...何があったんや」
「躍動しすぎでは」
「４点取ってて意味わかんない」
「理不尽すぎるわ」
「全てのシュートがうますぎ」
「覚醒してておもろい」
「ゴメスくんショーだった」
「ヤバい！ゴメスがカラバオの得点王になってまうwww」
「３点目のスーパーランニングボレーはエグいな。10月10日の日本対パラグアイで見れるの楽しみだな」
10月10日に日本代表と対戦するパラグアイ代表でも主力を担うゴメス。森保ジャパンは警戒が必要だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻ミドル連発！ブライトンのパラグアイ代表MFが衝撃の４ゴール
