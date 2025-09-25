アツギは、「ASTIGU／アスティーグ」のストッキングアスティーグ［快］をリニューアルする。丈夫ではきやすくリニューアルしたアスティーグ［快］ストッキングはアツギオンラインショップで29月24日から先行発売、店頭では来年春夏シーズンから展開する。

さらに、より機能性にこだわったWEB限定アスティーグ［快］ストッキングをオンラインショップ限定で9月24日に発売した。

アスティーグ［快］は、パンティ部レスでムレにくく、着用後にショーツをはけば手洗いの時にショーツのみの着脱で済み、面倒なレッグウェアの上げ下げが不要になる時短＆快適アイテムとなっている。3つのポイントをリニューアルし、さらに快適なはき心地になった。



「アスティーグ［快］」

リニューアルでは、縫い目をやわらかく、よく伸びる設計に変更。縫い目が食い込みにくく、より快適なはき心地になった。使用する糸を、ナイロンを二重巻きの糸に変更。破れにくく丈夫になった。丸まりにくい交編生地にすることで、着脱がしやすくなった。

WEB限定アスティーグ［快］ストッキングは、機能性にこだわった特別なアスティーグ［快］とのこと。WEB限定で販売します。扁平ナイロンを使用しているため、糸の表面がなめらかだとか。心地よい肌触りと、ナチュラルな素肌感を実現する。サポート糸のみで編んだゾッキ生地のため、伸縮性とフィット感がある。補強トウに加え、穴が開いても拡がりにくいノンラン仕様で伝線によるストレスを軽減する。吸汗加工付きで、水分をスピーディに吸収。汗ばむ時期の着用も快適となっている。

［小売価格］

リニューアル版アスティーグ［快］：990円

WEB限定アスティーグ［快］：1100円

（すべて税込）

［発売日］9月24日（水）

※リニューアル版アスティーグ［快］はオンラインショップ先行発売。店頭では来年春夏シーズンから展開予定

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp