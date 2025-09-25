「news every.」が注目の人物を取り上げる「4時コレPerson」。25日は、今年開かれたイギリスのパンコンテストで優勝した、青悦美代さんです。

■独学で学んだ青悦さんのパン いまイギリスで話題に

弾力のある、ふわふわの食パン。イギリス中部の自宅でパンを作っているのは、夫とともにイギリスに移住した日本人、青悦美代さん（55）。

独学でパン作りを学んだ青悦さんのパンが、いまイギリスで話題となっています。その理由が…。

青悦美代さん

「（大会に）来ている職人さんはイギリスで有名なパン屋さんばっかり。競争率高そうだなと思っていましたが、なんとか勝ちました」

2023年に続き、今年もイギリスのパンコンテストで優勝。

紅茶とゆずをねりこんだ青悦さんのブリオッシュが、200以上の応募作のパンから最優秀賞に選ばれました。

青悦美代さん

「アールグレイというイギリスのお茶と、隠し味に徳島県のゆずを入れています。日本の素材と西洋の素材を掛け合わせて、新しいものを作る。和洋折衷のベイキングってことなんですね」

審査員からは、ゆずの「爽やかな香りと後味」が高く評価され、最優秀賞のほかにイノベーション部門もあわせた「2冠」に輝きました。

■青悦さん「日本の味をイギリスの方に伝えたい」

そんな青悦さんのパン作りの極意は…。

青悦美代さん

「粉が変わるんですよね。水の吸い方とか乾燥具合が。それによってお水とか配合を変えないといけないんです。それでいつも頭を悩ませてるんですけど。きれいにフカフカにならないんですよ。イギリス人はこのやり方、やりたがらないですよ」

緻密な計量と、これまでの経験から導き出される細かい調整。

常連客は…。

常連客

「イギリスのパンよりも軽くて違う食感なんです。こんな素晴らしいパン屋が近くにあってとてもラッキーです」

今後、パン教室も開きたいと話す青悦さん。目指すものは…。

青悦美代さん「日本のすしだけじゃなくて、パンも広めていきたいんです。だってこんな素晴らしい食べ物はないと私は思うんです。パン作りを通して日本の味を、どんどんイギリスの方に伝えていきたい」