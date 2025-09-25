¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û°æ¾å¾°Ìï¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤¾¡×°æ¾åÂó¿¿¤¬·»¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»É·ã¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×
¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï Æá¿ÜÀîÅ·¿´-°æ¾åÂó¿¿¡Ê11·î24Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¡Ë
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤¬¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åÁª¼ê¤Ï2018Ç¯¤ËWBC»ÃÄê¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¡¢2023Ç¯¤ËWBAÆ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£·»¡¦°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤È¶¦¤Ë·»ÄïÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯10·î¤ËÄéÀ»ÌéÁª¼ê¤ËÇÔ¤ìº£²ó¤¬1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾åÁª¼ê¤Ïº£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¶¶²ñÄ¹¤«¤éÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤ÈÊÖ»ö¤·¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤«¤éµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ÂÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËè²ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·»¤Î»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·»¤«¤é¤Ï¡ØÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ï°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¡¦°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤éÂç¶¶¥¸¥à¤ÎÀªÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ï¤ä¤ë¤Î¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÍè¤ë¤Ê¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÄë·ý¡Ê¥¸¥à¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿®ÍêÅÙ¤¬¤¢¤ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¶¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£