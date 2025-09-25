バーガーキング、直火焼きビーフをそのまま味わう新シリーズ『オン ザ ビーフ』3種を発売/2025年9月26日〜10月9日の2週間限定

ビーケージャパンホールディングスは、2025年9月26日〜10月9日の2週間限定で、直火焼きの100%ビーフパティをそのまま味わう『オン ザ ビーフ』シリーズ3種を販売する。

ラインアップは、塩コショウでシンプルに味付けした「オン ザ ビーフ」(税込350円)、スパイシー･テリヤキ･BBQの3種からソースを1つ選んで楽しむ「ソース オン ザ ビーフ」(税込450円)、特製ライスパティを重ねた「ライス オン ザ ビーフ」(税込450円)の3品。

なお、東京競馬場店･京都競馬場店では販売しない。

〈『オン ザ ビーフ』シリーズ概要〉

『オン ザ ビーフ』は、直火焼きの100%ビーフパティをそのまま味わえる期間限定商品。ビーフパティを専用のブロイラーでじっくり直火焼きすることで、余分な油を落とし、必要な肉汁を閉じ込めている。ジューシーでスモーキーなおいしさが楽しめる。

バーガーキング『オン ザ ビーフ』3種

ラインアップは以下の通り。

◆「オン ザ ビーフ(塩コショウ)」税込350円

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティを塩･コショウのみでシンプルに味わえる。直火焼きのジューシーでスモーキーなおいしさをダイレクトに楽しめる。

※+税込350円でビーフパティを2枚に変更できる。

バーガーキング「オン ザ ビーフ(塩コショウ)」

◆「ソース オン ザ ビーフ」税込450円

3種の特製ソース(スパイシー･テリヤキ･BBQ)から1つを選んで楽しむメニュー。「スパイシーソース」は、唐辛子の辛味×ニンニクの旨味に豆板醤の隠し味をプラスした。「テリヤキソース」は、焦がしねぎと赤味噌が隠し味。「BBQソース」は、コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさ。

※+税込350円でビーフパティを2枚に変更できる。

バーガーキング「ソース オン ザ ビーフ」

◆「ライス オン ザ ビーフ」税込450円

直火焼きの100%ビーフパティに、八代目儀兵衛と共同開発し、厳選･吟味した白米と金のいぶき(玄米)をブレンドした特製ライスパティを重ねた。

バーガーキング「ライス オン ザ ビーフ」

〈八代目儀兵衛と共同開発した「特製ライスパティ」〉

京都の老舗米屋『八代目儀兵衛(はちだいめぎへえ)』は、目利き･精米･ブレンド･炊飯を確立した米の銘店。お米離れゼロの社会をめざし、お米のギフト事業の展開、京都祇園･東京銀座に究極の銀シャリ体験を提供する米料亭の運営、お米のコンテスト「お米番付」の開催など、幅広い活動に取り組んでいる。近年は、他業種企業とのコラボレーションも多数実施している。

「ライス オン ザ ビーフの特製ライスパティは、八代目儀兵衛のお米の目利き･精米･ブレンド･炊飯技術を用いて、共同開発したもの。厳選･吟味した白米と金のいぶき(玄米)をブレンドした専用米(国産)を使っており、直火焼きの100%ビーフパティとお米の相性を最優先に考えた”お米本来の甘さ”が楽しめる。お米本来のおいしさを味わいつつ、一粒一粒の輪郭がはっきりとし、つるっとした喉越しの良いライスパティに仕上げている。

バーガーキング「特製ライスパティ」