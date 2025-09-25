「さすが芸人のDNA？」西野未姫、「娘と初めてコストコ」へ！ 「お姉ちゃまな表情になりましたね」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは9月24日、自身のInstagramを更新。娘と外出したことを報告し、写真と動画を公開しました。
【写真＆動画】西野未姫「娘と初めてコストコへ」
ファンからは「かわいいいい」「何だかお姉ちゃまな表情になりましたね」「未姫さんに似てきましたね」「美人になるね！」「可愛いだけでなく何かお茶目さもあるのが、さすが芸人のDNA？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「未姫さんに似てきましたね」西野さんは「娘と初めてコストコへお買い物」とつづり、2枚の写真と1本の動画を公開。荷物と一緒にショッピングカートに乗った娘と西野さんのほほ笑ましいツーショットです。「#カートに乗せたらご機嫌」とあるように、娘はとても楽しそうで、それを見た西野さんも満面の笑みを浮かべています。
「初めての肩車」も公開12日の投稿では「初めての肩車」とつづり、娘を肩車する様子を公開した西野さん。それを見たファンからは「こんなかわいい子いるんだな」「髪しばってるかわいいじゃん」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
